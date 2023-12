Il Messina Volley ospita la Nino Romano. Laganà: "Avversaria difficile da affrontare" - Tempostretto

La quarta giornata di Serie C di pallavolo femminile presenta una sfida che è ormai una classica dei campionati in zona peloritana

MESSINA – Dopo due trasferte consecutive, caratterizzate da una vittoria ed una sconfitta, il Messina Volley torna fra le mura amiche del PalaRescifina per affrontare l’impegnativo derby contro la Polisportiva Nino Romano di Millazzo, nella 4ª giornata del Campionato di Serie C femminile Fipav.

Le ragazze del direttore sportivo Mario Rizzo cercheranno di riscattare la sconfitta per 3-1 in casa della Soluzioni d’Interni di Santa Teresa di Riva e si troveranno di fronte le ragazze allenate da mister Mauro Maccotta che, lo scorso turno, si sono piegate solo al tie-break contro la capolista Nigithor Volley, retrocessa dalla Serie B2.

Laganà: “Obiettivo portare a casa più punti possibili”

A presentare il match di domenica è la palleggiatrice giallo-blu Michela Laganà, queste le sue parole: “La Nino Romano è una squadra che abbiamo affrontato molte volte ed è una compagine difficile da contrastare, in quanto ha molti punti di forza come la difesa, la battuta e l’attacco. Inoltre sono molto compatte e unite visto che giocano insieme da molti anni. L’obiettivo di questa partita sarà quello di mettere maggiore equilibrio e continuità in campo e di portare più punti possibili in classifica”.

