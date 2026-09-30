Il Messina Volley programma un allenamento congiunto con la Futura Volley Santa Teresa

Avversarie lo scorso anno ai playoff in Serie C, si ritroveranno in B2 nazionale, sabato ore 17 allenamento congiunto tra le due formazioni al PalaRescifina

MESSINA – Il prossimo 3 ottobre, con inizio alle 17, sul taraflex del “PalaRescifina”, il Messina Volley, diretto dal tecnico italo/argentino Marcela Nielsen, svolgerà un allenamento congiunto con la Futura Santa Teresa Volley di coach Alessandro Prestipino. Per le due compagini questo rappresenterà un’importante test in vista dell’inizio del Campionato Nazionale di Serie B2.

L’evento assume un notevole significato in quanto, il sodalizio del presidente Mario Rizzo, insieme all’associazione filantropica Lions Messina Cristo Re, effettueranno una raccolta fondi, ad offerta libera, il cui ricavato sarà donato alla mensa di Sant’Antonio. L’allenamento congiunto della solidarietà infatti prende il nome di: “Messina Volley & Lions Cristo Re insieme per la solidarietà”.

A presentare l’evento è il direttore generale giallo-blu Pietro Fazio: “Siamo lieti di presentare l’allentamento congiunto con la Futura Volley che rappresenta sport, territorio e solidarietà. Il connubio che nasce con i Lions Messina Cristo Re è fondamentale in quanto il lionismo si basa solidarietà, disponibilità e impegno sociale, elementi che ben si rispecchiano nella nostra società sportiva e per questo ringrazio il presidente Salvatore La Camera. Ringrazio la Futura per aver subito abbracciato questo progetto ed invito i cittadini messinesi a venire numerosi per assistere ad un incotro fra due squadre che parteciperanno al campionato nazionale di Serie B ed un evento di inclusione e solidarietà”.

“Per noi come Lions Cristo Re – dichiara Salvatore La Camera – organizzare quest’evento significa trasformare lo sport in un’occasione di solidarietà. La collaborazione con il Messina Volley ci ha permesso di unire due realtà, diverse ma uguali negli stessi valori. Sono orgoglioso di quest’evento, perché insieme possiamo dare un aiuto tangibile alla comunità. Ringrazio il presidente Mario Rizzo, la mensa di Sant’Antonio e tutti quelli che hanno contribuito a questo evento”.