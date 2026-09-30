La Team Volley Messina si affida ancora a Claudia Fulci in difesa

Conferma in maglia biancorossa per un’atleta che da dieci anni milita nella società peloritana, Fulci ancora libero in prima squadra femminile

MESSINA – Blinda la difesa la Team Volley Messina con la conferma di Claudia Fulci. Il libero classe 2003 dopo una stagione di ripresa da un fastidioso infortunio è pronta a rimettersi pienamente in gioco nello scacchiere di coach Giovanni Di Mauro nella prossima Serie D femminile.

Claudia sin da giovanissima è aggregata alla prima squadra della Team Volley Messina in Serie C, parallelamente gioca nelle giovanili vincendo nel 2016/2017 il campionato Under 14 territoriale. Dopo il Covid in poi è stata costantemente in prima squadra biancorossa, ma sono una decina gli anni alla Team Volley Messina dal 2017 in poi.

“Faccio parte di questa società ormai da tanti anni e sono davvero felice anno dopo anno di poter continuare – dichiara Claudia Fulci – a far parte di questo gruppo che nel tempo si è consolidato. Sono ragazze e persone con cui sono cresciuta e che mi hanno vista crescere, dentro e fuori dal campo. L’obiettivo, anche quest’anno, sarà quello di dare il massimo, imparare tutto ciò che posso da ogni esperienza e da ogni persona e continuare a crescere, non solo come atleta, ma soprattutto come persona”.