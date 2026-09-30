Il cibo racconta i territori, sui Nebrodi tre giorni di giornalismo, imprese e comunità

Dal 2 al 4 ottobre tra Galati Mamertino e Longi torna il festival del giornalismo enogastronomico. Il programma

Come si costruisce il futuro delle aree interne? Quali opportunità possono nascere dalle produzioni agroalimentari, dal turismo e dalle imprese che scelgono di investire nei piccoli centri? Intorno a questi temi sui Nebrodi si è aperto un ragionamento 11 anni fa, al Festival del giornalismo enogastronomico, che torna dal 2 al 4 ottobre prossimi tra Galati Mamertino, Longi e il Parco dei Nebrodi.

L’XI edizione del Festival, i temi al centro

Arrivato appunto all’undicesima edizione, quest’anno il Festival creato e diretto dal giornalista del Sole 24Ore Nino Amadore mette insieme professionisti dell’informazione, produttori, imprenditori, comunità e, per la prima volta, una qualificatissima delegazione della stampa estera internazionale. Per raccontare il territorio attraverso il cibo, il lavoro e le storie di chi lo abita la formula dell’edizione 2026 è quella della redazione diffusa: visite nelle aziende, osservazione dei processi produttivi, interviste e confronti dai quali nasceranno articoli, fotografie, video e podcast.

Il ciclo del grano e le tenute Drago nella I giornata

Venerdì 2 ottobre l’apertura sarà dedicata al grano. Alle 10.30 nel quartiere Chiazza di Galati Mamertino verrà posata una scultura che rappresenta un chicco di grano. Un seme in ceramica dell’artista galatese Giorgia Truglio il primo di una serie che rappresenteranno un museo enograstronomico a cielo aperto. L’itinerario si muoverà tra sculture, installazioni, murales, mostre fotografiche e contenuti dedicati alle diverse fasi del ciclo del grano per recuperare il patrimonio immateriale delle generazioni legate alla sua lavorazione. Il racconto saà curato da Assia La Rosa di I press col podcast che coinvolgerà gli studenti e le voci della filiera. All’interno dell’incontro troverà spazio anche un confronto tra i rappresentanti di Tenute Drago, che ha curato l’evento, e la stazione Consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia. Una parte del racconto sarà affidato al professor Mario Sarica, studioso e curatore del Museo di cultura e musica popolare dei Peloritani. Saranno coinvolti anche gli studenti del liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando.

PerBacco! Dal pane al vino nel 2027

A sera sarà il momento della cena che aprirà il progetto “Per Bacco! Dal pane al vino” che, in collaborazione con l’associazione Next Gen, nel 2027 curerà opere, installazioni, incontri, laboratori, degustazioni e momenti di approfondimento dedicati al rapporto tra agricoltura, alimentazione, arte e identità territoriale, che coinvolgerà gli alunni dell’istituto comprensivo Nino Ferraù.

Il confronto istituzioni-produttori

Nel pomeriggio dalle 16 invece al NebroLab si terrà il confronto “Nebrodi, l’economia che resta”, con al tavolo tra gli altri l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo e il direttore generale di Irfis FinSicilia Giulio Guagliano, insieme a imprenditori e amministratori locali. In serata, spazio al libro “La vita in verticale” di Giacomo Di Girolamo e ai vini di Tenute Drago.

Gli appuntamenti del 3 e 4 ottobre

Sabato 3 ottobre, a Longi, il racconto entrerà nelle filiere del suino nero dei Nebrodi e dell’olio, con la molitura delle olive insieme a Manfredi Barbera. Nel pomeriggio il confronto tra giornalisti e creator. Al Vignale l’intervista all’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino e l’Aperitilibro con Gianfranco Marrone e Davide Puca. Due masterclass dell’IRVO, curate da Antonio Sparacio e Gianni Giardina, approfondiranno i vitigni reliquia e la vitivinicoltura eroica dei Nebrodi. Assia La Rosa e I-Press accompagneranno le giornate con interviste e video-podcast. Domenica 4 ottobre, alla Petrusa, il confronto con il presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza, produttori e ristoratori chiuderà il percorso tra cibo, paesaggio e sviluppo locale. Il Festival è organizzato da Associazione culturale Network, Sindacato Stampa Parlamentare Siciliana e Tenute Drago, con partner tra cui Corecom Sicilia, IRFIS e Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Tra gli sponsor Flazio, Mangia’s, Fiasconaro, Premiati Oleifici Barbera e Duca di Salaparuta.