Il Messina Volley riconferma Arena, si occuperà anche del minivolley - Tempostretto

La centrale classe 2003 riconfermata per il terzo anno dice: “La Serie C è difficile, ma noi l’affronteremo con un atteggiamento positivo”

MESSINA – Importante ricorferma per il Messina Volley che ufficializza, per la stagione 2023-24, la centrale Sara Arena. Per la giovane atleta (classe 2003) questa sarà la terza stagione in maglia giallo-blu dopo essere cresciuta fra le fila della Libertas Villafranca.

Catapulata in Serie C dal settore giovanile tirrenico, la centrale peloritana, in queste due stagioni è cresciuta in modo esponenziale diventando un elemento cardine dello scacchiere della compagine del direttore sportivo Mario Rizzo.

Arena sarà coach del minivolley

Inoltre da quest’anno è stata inserita nello staff tecnico con il ruolo di allenatore delle “piccole leonessine” che si affacciano per la prima volta alla pallavolo con il minivolley. “Per il terzo anno vestirò la maglia giallo-blu – commenta l’atleta di Villafrnca la sua riconferma -, maglia che per me rappresenta una seconda famiglia. In questi anni ci sono stati miglioramenti sia dal punto di vita mentale che tattico e dunque farò tesoro di quanto imparato per affrontare al meglio questa nuova stagione.

Questo campionato sarà difficile da affrontare, come tutti i tornei di Serie C, ma sono certa che con le mie compagne metteremo in campo un atteggiamento positivo”. Circa il nuovo incarico di allenatore ha aggiunto: “Sono felice ed orgogliosa di seguire il minivolley. Il mio obiettivo è trasmettere alle più piccole il valore di far parte del Messina Volley”.

