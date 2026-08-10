Il Messina Volley riparte dalla guida tecnica e il carisma in campo di Nielsen

Dopo la stagione in doppia veste, allenatrice e giocatrice, in Serie C Marcela Nielsen confermata anche in B2

MESSINA – Il Messina Volley piazza il primo tassello tecnico con la conferma di Marcela Nielsen nel doppio ruolo di allenatrice e giocatrice. Per la forte schiacciatrice italo/argentina questo è il suo secondo anno all guida tecnica del club giallo-blu, in cui dovrà affrontare il campionato nazionale di Serie B2.

Per lei sarà la quarta stagione da giocatrice con il Messina Volley, due in Serie C e due in B2, mentre nella sua carriera ha anche vestito le maglie di Conegliano in A2; Potenza, Santa Teresa, Terrasini in B1; Palmi e Volley Reghion in B2 e Zafferana in C. La passata stagione, alla guida del team peloritano, ha raggiunto le semi-finali play-off conquistando 25 vittorie in 28 partite.

“La riconferma di Marcela – dichiara il presidente Mario Rizzo – conferma il consolidato rapporto umano già instaurato e, professionalmente, è conseguente all’ottimo lavoro fatto nella passata stagione. Pertanto, tutto ciò rappresenta, per questa società, una preziosa base di garanzia necessaria per poter raggiungere risultati sempre più ambiziosi”.

Le valutazioni di Marcela Nielsen

La sua ottima gestione ha convinto la dirigenza, guidata dal presidente Mario Rizzo, ha puntare sulla sua esperieza e professionalità per portare avanti il progetto del Messina Volley. “Sono contenta di collaborare nel doppio ruolo con il Messina Volley – dichiara Nielsen – sia perché questa squadra è casa mia, ma anche per dare continuità al lavoro svolto lo scorso anno. Mi aspetto un campionato intenso, di un livello superiore e, di conseguenza, anche il nostro livello dovrà migliorare. L’obiettivo sarà migliorare ogni giorno da ogni punto di vista”.

Circa la passata stagione, la sua prima anche da allenatore, ha commentato: “E’ stato un anno di scoperta. Mario mi ha proposto il doppio ruolo e inizialmente ho provato paura. Gestire una squadra è una grande responsabilità ed è ancora più difficile stando in campo, in quanto devi pensare anche alla tua prestazione. Alla fine, tutto sommato, è andata bene. Personalmente sono migliorata nella comunicazione e nella gestione emotiva, tecnicamente ho lavorato per la squadra, perché potessero esprimere meglio il loro potenziale ed è quello che voglio fare anche quest’anno”.

Sul girone di B2 che il Messina Volley si accinge ad affrontare ha concluso: “Questa B2 è complicata, in quanto ritroviamo squadre che conosciamo, ma che hanno pedine di livello superiore. Noi faremo il nostro, con coraggio e fiducia”.