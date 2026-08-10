Nasce l’Indomita Milazzo, un contenitore di sport per i giovani tirrenici

Un progetto che punta sulle discipline di triathlon, atletica leggera e pentathlon moderno

MILAZZO – Il comprensorio milazzese compie un importante passo avanti nello sport giovanile. Con la nascita di Indomita Milazzo, il territorio può contare sulla prima società di triathlon giovanile del comprensorio e, ad oggi, sull’unica società affiliata alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno nella provincia di Messina.

Un risultato che va a colmare una presenza che per anni è mancata nel territorio. Fino a oggi, infatti, bambini e ragazzi interessati a queste discipline hanno spesso dovuto spostarsi verso altre città per poter praticare sport, allenarsi e prendere parte alle competizioni. Oggi, invece, nasce la possibilità di costruire un percorso sportivo completo direttamente sul territorio.

I protagonisti dell’Indomita Milazzo

A guidare il progetto è Riccardo Pavone, ex atleta professionista di triathlon e tecnico, affiancato dallo storico presidente Andrea D’Andrea, alla guida dell’ASD GS Indomita, associazione fondata nel 1954 e da oltre settant’anni impegnata nella promozione dello sport e dell’attività giovanile.

Il progetto nasce inoltre su basi già consolidate. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni, Indomita è oggi tra le prime sei società di triathlon giovanile della Sicilia, un risultato che testimonia la crescita del settore giovanile e il percorso tecnico sviluppato dalla società.

Gli obiettivi e le sedi

L’obiettivo non è semplicemente quello di creare nuovi corsi sportivi, ma di offrire ai giovani del territorio un percorso di crescita attraverso lo sport, mettendo a disposizione attività diverse e complementari: triathlon, atletica leggera e pentathlon moderno, discipline olimpiche che permettono di sviluppare capacità motorie, coordinazione, autonomia, disciplina e spirito di squadra.

Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione dei più giovani, accompagnandoli progressivamente dall’avviamento sportivo alla pratica agonistica, in un ambiente nel quale lo sport possa rappresentare anche un’occasione di socializzazione, confronto e crescita personale.

Con le proprie sedi operative a Milazzo e Torregrotta, Indomita Milazzo punta quindi a diventare un nuovo punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie del territorio, creando opportunità sportive che fino a oggi non erano presenti e contribuendo, attraverso il lavoro quotidiano sul campo, alla crescita del movimento sportivo nella provincia di Messina.