Ferragosto 2026, vietati falò, bivacchi, tende e musica in spiaggia: multe fino a 500 euro

Il Comune ha pubblicato l'ordinanza per sicurezza e decoro in modo da scongiurare problemi tra il 14 e il 16 agosto: i dettagli

MESSINA – Come ogni anno, con l’arrivo del Ferragosto il sindaco Federico Basile ha firmato l’ordinanza per sicurezza e decoro nelle 48 ore tra il 14 e il 16 agosto. Saranno vietati anche per il 2026 i falò, i bivacchi, le tende in spiaggia e gli impianti sonori al fine di “per tutelare cittadini, ambiente e decoro urbano”.

Ferragosto, l’ordinanza in vigore dal 14 agosto

Nella nota del Comune si legge: “Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 8.00 di giovedì 14 agosto alle ore 8.00 di sabato 16 agosto 2026 e nasce dall’esigenza di garantire la pubblica incolumità, tutelare l’ambiente costiero e preservare il decoro urbano durante uno dei periodi dell’anno caratterizzati dal maggiore afflusso di persone sulle spiagge. Come avviene ogni anno, infatti, le giornate e le notti di Ferragosto registrano una massiccia presenza di cittadini e turisti lungo gli arenili, con fenomeni che spesso comportano l’accensione di falò, la realizzazione di bivacchi, l’installazione di tende e gazebo, l’utilizzo di impianti di amplificazione sonora e l’abbandono di rifiuti. Comportamenti che possono determinare situazioni di rischio per la sicurezza delle persone, ostacolare gli interventi di soccorso, favorire l’insorgere di incendi e arrecare danni all’ambiente costiero”.

Cosa prevede l’ordinanza

E ancora: “Per tali ragioni l’ordinanza dispone, sugli arenili del Comune di Messina e nelle aree pubbliche immediatamente adiacenti, il divieto di: detenere, trasportare o accumulare legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale destinato all’accensione di falò; accendere fuochi, falò, bracieri o utilizzare fuochi d’artificio e materiale pirotecnico non autorizzato; installare tende, gazebo, strutture temporanee, attrezzature da campeggio o realizzare bivacchi e pernottamenti non autorizzati; utilizzare impianti di amplificazione, altoparlanti o altre apparecchiature sonore che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica o compromettere la sicurezza; introdurre o utilizzare contenitori in vetro sugli arenili e nelle aree limitrofe; abbandonare rifiuti, materiali o attrezzature utilizzate durante la permanenza in spiaggia.

Multe fino a 500 euro

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a collaborare, adottando comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente e delle regole, affinché il Ferragosto possa svolgersi in condizioni di sicurezza, serenità e rispetto del patrimonio naturale della città. Le violazioni dell’ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, fatta salva l’applicazione di eventuali ulteriori disposizioni di legge previste nei casi specifici.