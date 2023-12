Il Messina Volley sbanca Acireale e vola in classifica - Tempostretto

Con il successo ottenuto (1-3) nel quinto turno di andata del campionato di pallavolo di serie C femminile, le ragazze del duo Gugliandolo-Rizzo balzano al terzo posto in graduatoria

MESSINA – Nella quinta giornata di andata del torneo di serie C femminile di pallavolo, il Messina Volley torna a casa con tre punti in più in classifica dalla trasferta di Acireale.

Seconda vittoria consecutiva per le ragazze allenate dal duo composto da Michele Gugliandolo e Domenico Rizzo che rilanciano il classifica la squadra giallo-blu. Partono bene le messinesi che conquistano i primi due set, ma concedono il terzo alle avversarie guidate da coach Angelo Fisicaro, per poi chiudere la partita nell’ultimo parziale.

1° set: le messinesi recuperano e chiudono il parziale

Partenza equilibrata per le due compagini, con le padrone di casa a creare il primo break sul 5-5 due volte con Sofia Lo Grasso, Chiara Scandurra e l’ace di Sofia Mastroieni (+4; 10-6). Le ospiti ricorrono al time-out che sortisce gli effetti desiderati visto che il punto del libero Giorgia De Grazia, le due palle a terra di Mariapia Lorusso e l’acuto di Giulia Mondello tracciano il pari (11-11). Mondello e l’ace di Laganà determinano il +3 (13-16) per il Messina Volley. L’ace di Mondello (+4; 15-19) costringe la squadra di casa al secondo time-out, ma Lorusso, il muro e punto di Malina Pasa, l’ace di Mondello e i due pallonetti di Giulia Perdichizzi chiudono il parziale in favore delle peloritane (15-25).

2° set: ace di Sara Arena ultimo punto del set

Secondo set in equilibrio fino al 11-11, quando il Messina Volley ingrana la marcia e vola a +4 (11-15). Coach Fisicaro chiama la pausa, ma al rientro le distanze fra le due squadre rimangono pressoché invariate e, sul 16-19, le locali sfruttano il secondo time-out. L’ace di Sara Arena rappresenta il set-point, concretizzato dal punto di Lorusso (19-25).

3° set: Messina Volley avanti ma costretto a cedere il parziale

Nel parziale successivo Messina Volley avanti di quattro lunghezze con Lorusso e Mondello (8-12). Time-out locale che consente di accorciare a -1 (12-13) con due punti a testa di Giada Emmi e Rosalia Mineo. Il muro di Federica Sicari è l’anteprima al +4 ospite (12-16). Time-out locale che consente di ottenere il pari ed il sorpasso (+2; 18-16) grazie all’ace di Giorgia Privitera. Pausa per il Messina Volley, ma sempre Privitera allunga per le padrone di casa (+4; 20-16). Mondello accorcia (-3; 20-17), capitan Patrizia Giampietro, Sonia Giuffrida e Lo Grasso chiudono il parziale a favore delle etnee (25-17).

4° set: Messina Volley domina e conquista il match

Il quarto parte in equilibrio, ma Mondello sale in cattedra e piazza punto in pipe che consente alle messinesi di raggiungere il +5 (2-7). Fisicaro chiama la pausa, ma due ace di Mondello allungano a +8 (2-10). L’ace di Perdichizzi fissa il +10 (4-14) con le locali ad una nuova pausa. Dopo un batti e ribatti Mineo e Giuffida accorciano a -6 (11-17) ed è adesso il Messina Volley a chiedere la pausa. Al rientro Mondello e Perdichizzi vanno a +8 (11-19), mentre Lorusso e Mondello tracciano il +11 (12-23). Sempre Lorusso sigla il match-point (13-24), ma Giulia Basile lo annulla. Gugliandolo e Rizzo chiamano la pausa e dopo il punto di Giuffrida (15-24), Mondello chiude la partita in favore delle peloritane.

Le dichiarazioni a fine gara: il ds Rizzo e la centrale Pasa

“Queste sono partite che non sembrano difficile – commenta a fine gara il direttore sportivo del Messina Volley Mario Rizzo – ma poi lo possono diventare. Sono state brave le ragazze che in alcuni momenti hanno saputo mantenere la lucidità, la determinazione e la grinta nel condurre in gioco e nel saper portare a casa la vittoria. Adesso ci sarà questa lunga pausa, ci sarà tempo per rifiatare e per cercare di migliorare l’assetto tattico della squadra in vista dei prossimi impegni che saranno molto difficili”.

“E’ stata una partita molto combattuta – aggiunge il centrale giallo-blu Malina Pasa – ma siamo riuscite a prenderci i tre punti. Per me è stata la prima partita da titolare e per questo sono molto contenta. Spero di migliorare ancora perché ho delle difficoltà in alcune azioni però sono molto fiduciosa. Adesso ci sono le vacanze natalizie che ci aiuteranno a migliorare al fine di fare una bella partita contro l’Unime e speriamo di mantenere questo ritmo in classifica”.

Il tabellino della gara

Pallavolo Acireale – Messina Volley 1-3 (15-25; 19-25; 25-17; 15-25)

Pallavolo Acireale: Aiello, Puglisi, Giampietro (Cap.) 4 , Emmi 5, Scandurra 6, Mineo 6, Basile 1, Privitera 4, Mastroeni 7, Giuffrida 9, Lo Grasso 5, Viola (Lib. 1), Barbieri (Lib. 2). All. Fisicaro.

Messina Volley: Dulcetta, Lorusso 14, Sicari 7, Mondello 25, Laganà (Cap.) 3, Perdichizzi 5, Sorbara, Pasa 7, Arena 4, De Grazia (Lib. 1) 1, Scarfì (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo

Arbitri: Sinatra e Russo Papo

