 Il messinese Antonio Bavastrelli da record nella traversata dello Stretto

Il messinese Antonio Bavastrelli da record nella traversata dello Stretto

Simone Milioti

Il messinese Antonio Bavastrelli da record nella traversata dello Stretto

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martedì 29 Settembre 2026 - 06:30

Ha completato la traversata in meno di 28 minuti, un record storico in riva allo Stretto di Messina

Antonio Bavastrelli nuotatore della Ssd UniMe scrive un pezzo di storia del nuoto in acque libere. Il classe 2005 sigla un’impresa straordinaria nelle acque dello Stretto di Messina fermando il cronometro durante la sua traversata sul tempo incredibile di 27’52”, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, che vale il miglior tempo di attraversamento dello Stretto a nuoto. ​Un’impresa straordinaria nelle sue acque, frutto delle sue qualità eccezionali, della sua determinazione e di una grandissima voglia di superare ogni limite.

Ad accompagnarlo e spingerlo verso questo traguardo è stato il calore e il sostegno fondamentale dei suoi compagni di squadra, dei suoi amici e dei suoi genitori, presenti per supportarlo passo dopo passo. La Ssd UniMe si complimenta con Antonio per l’impresa storica. Complimenti anche allo Staff tecnico del nostro settore nuoto ed un ringraziamento speciale a tutto il team della Traversata dello Stretto amatoriale che, con professionalità e passione, ha permesso che questo grande sogno potesse diventare realtà.

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