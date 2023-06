Il messinese Davide Marchello tra i convocati per le Universiadi - Tempostretto

L'ex nuotatore dell'Ulysse farà parte della spedizione italiana che dall'1 al 7 agosto competerà a Chengdu in Cina

Davide Marchello, nuotatore classe 2001 cresciuto nell’Ulysse e dal 2017 tesserato con l’Aurelia Nuoto, è tra i componenti della Nazionale che parteciperanno alle prossime Universiadi in Cina all’inizio di agosto.

La convocazione arriva all’indomani delle buone prestazioni ottenute durante il Sette Colli, ottavo posto in finale A nei 400 stile libero, ottavo posto negli 800 stile libero e il secondo posto nella finale C de 200 stile libero realizzando la sua miglior prestazione di sempre. A Roma era iscritto anche nei 1500 stile libero a cui però non ha preso parte.

I giochi mondiali universitari di nuoto si disputeranno dall’1 al 7 agosto al Dong’an Lake Sports Park Aquatics Centre di Chendgu. Il responsabile tecnico Davide Pontarin ha convocato 15 atlete e 21 atleti tra cui appunto Davide Marchello, che nuota a Roma da anni, e nel gruppo figura un altro siciliano, Lorenzo Gargani, che dalla provincia di Ragusa qualche anno fa si è spostato al Cus Udine.

Pressoché nelle stesse date di inizio agosto al Foro Italico si disputeranno i campionati italiani di categoria, ma ovviamente Marchello e gli altri azzurri avranno un impegno più importante da onorare, la partenza per la Cina è in programma il 26 luglio.

