"Il miglior chef d'Italia", il cuoco furcese Onofrio tra i protagonisti della trasmissione Sky - Tempostretto

Nelle scorse settimane ha conquistato la piazza d’onore allo Street food di Messina: "Orgoglioso ed emozionato per questa nuova esperienza"

FURCI SICULO – Al via una nuova avventura per lo chef Onofrio Triolo. Questa sera (lunedì 12 dicembre) sarà tra i protagonisti della trasmissione “Il migliore chef d’Italia”, condotto da Simone Falcini, che sarà trasmessa da Sky (canale 913) e Italia 83, alle 19, 30 con replica sabato alle 9, 30. Onofrio è titolare di un ristorante-pizzeria a Furci Siculo ed è anche impegnato nella pubblica amministrazione. A Savoca, infatti, ricopre il ruolo di vice presidente del Consiglio comunale.

La troupe della trasmissione, giunta alla seconda edizione, guidata da Simone Falcini, giudice e presentatore, con Leonardo Comucci e Maria Grazia Celella, è giunta a Furci, nel locale di Onofrio, il quale ha preparato un “piatto-specialità”, valutato con parametri che spaziano dalla tecnica di esecuzione alla presentazione estetica, dall’impiattamento al sapore. Il tutto realizzato con ingredienti Dop e Igp. Oggi la trasmissione e l’attesa per scoprire se se si va in finale. “Sono particolarmente orgoglioso ed emozionato di questa splendida esperienza – spiega Onofrio a Tempostretto – che comunque andrà, per quanto mi riguarda sarà sicuramente un successo”.

Nelle scorse settimane, Onofrio ha conquistato la piazza d’onore allo Street food di Messina, dove ha proposto l’originale “Panino cu puppo rustutu”. Ad ottobre, invece, a Firenze, ha ricevuto il Premio Cionque stelle cucina, conferito dall’associazione italiana cuochi.