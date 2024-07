Il ministro: “Al lavoro per soluzione strutturale che salvi il Centro cardiologico di Taormina” PODCAST

Una serata di beneficenza accende la speranza. Le promesse di Schillaci e del presidente della Regione Schifani per garantire la continuità delle cure ai piccoli pazienti. L'ottimismo del sindaco e del presidente dell'Ars (INTERVISTE)

Ascolta le dichiarazioni del ministro della Salute Schillaci, del governatore Schifani, del presidente dell’Ars Galvagno e del sindaco di Taormina De Luca

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – Il futuro del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina è oggetto di un dibattito acceso e di un impegno congiunto tra istituzioni locali e nazionali. Ieri sera, al Teatro Antico di Taormina, durante una serata di beneficenza con Fiorello e tanti altri artisti, in una cornice di 4.500 persone, il deputato nazionale Ciancitto (Fratelli d’Italia), il Ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani hanno ribadito il loro impegno per la salvezza del centro. Ed indicato il percorso. Che passa da una deroga alla legge Balduzzi, secondo la quale la nostra regione, in base al numero di abitanti, potrebbe ospitarne solo uno (a Palermo). In Veneto la deroga c’è stata. Per Taormina si lavora su più fronti. E lascia ben sperare l’inserimento del Ccpm (del quale è primario il professore Sasha Agati) nel Piano Mattei per l’Africa: un progetto strategico di diplomazia, cooperazione allo sviluppo e investimento dell’Italia per rafforzare e rinnovare i legami con il continente.

Il Ministro della Salute Schillaci: “L’attenzione è costante”

Il Ministro della Salute, ha avuto parole di speranza incoraggiamento: “L’attenzione mia e del Ministero è costante; stiamo dialogando con il Mef (ministero dell’Economia e delle Finanza) per il rinnovo della proroga e lavoriamo con la Regione Sicilia per trovare una soluzione strutturale che assicuri la continuità delle cure cardiochirurgiche ai bambini della Sicilia orientale. Siamo al vostro fianco. Questa è una serata speciale di beneficenza a sostegno del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Ringrazio i promotori dell’evento, gli artisti e rivolgo un caro saluto ai piccoli pazienti e alle famiglie che trovano nel centro un prezioso punto di riferimento”.

Il presidente della Regione Schifani: “Un lavoro silenzioso ma deciso”

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha inviato il suo messaggio nonostante l’assenza fisica: “Avrei voluto essere lì a Taormina, ma impegni istituzionali non me lo consentono. Manifesto la vicinanza e l’impegno del mio governo affinché il centro rimanga. Insieme al Ministro Schillaci, da tempo stiamo lavorando silenziosamente e responsabilmente per una soluzione definitiva. Le interlocuzioni sono frequenti e costanti per assicurare la continuità delle cure e dell’assistenza, consapevoli degli ottimi livelli qualitativi raggiunti dal centro”.

Galvagno: “Azioni concrete per il futuro”

Il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ha confermato l’impegno per una soluzione concreta: “Abbiamo lavorato con un profilo basso per evitare passerelle e concentrarci su azioni concrete. C’è un grandissimo interesse da parte del Governo Meloni e del Ministro Schillaci. Al di là della proroga, si potrà arrivare ad una deroga alla legge. Stiamo lavorando in sinergia con il Governo nazionale e regionale”.

Il sindaco di Taormina De Luca: “Preservare un’eccellenza”

Cateno De Luca, Sindaco di Taormina, ha espresso la speranza che il centro possa continuare a operare: “Non è giusto che un’eccellenza come il Centro di cardiochirurgia pediatrica subisca questo clima di incertezza. Spero che le istituzioni comprendano l’importanza di mantenere attivo il centro, anche se sono necessari ulteriori passi per ottenere una deroga alla legge Balduzzi”. La serata al Teatro Antico di Taormina ha dimostrato quanto il Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo sia importante per la comunità. Le istituzioni hanno promesso di lavorare insieme per garantire la continuità delle cure e dell’assistenza, con l’auspicio che il centro possa continuare a servire le famiglie siciliane con l’eccellenza dimostrata finora.