Il “mistero” di via Mario Giurba chiusa per 15 giorni

La titolare di un ristorante della zona: "Potevano spiegarci il motivo, abbiamo subito un danno". Mondello: "Lavori per la condotta fognaria"

MESSINA – “Nemmeno un avviso e una spiegazione. Per 15 giorni ci siamo domandati il motivo della chiusura al traffico di via Mario Giurba. Solo un lavori in corso che non era confermato da alcuna iniziativa. Già siamo nel periodo estivo e la gente si sposta lontano dal centro… Se poi chiudi la strada così, per noi commercianti della via è finita. Nessuno s’avvicina”. La titolare di un ristorante ha contattato Tempostretto e così si è espressa.

Da parte sua, il vicesindaco Salvatore Mondello fa riferimento a “lavori per una condotta fognaria” che partiranno presto.