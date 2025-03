Il mondo del basket messinese piange Santo Pellegrino

Le parole della presidente della Fip Sicilia Cristina Correnti e del dirigente della Basket School Messina Bruno Donia. Ieri l'incidente mortale

MESSINA – L’uomo morto in un terribile incidente sulla tangenziale di Messina era anche un uomo di sport. Santo Pellegrino, 66 anni, era il massaggiatore storico di molte società di basket messinese e grande appassionato di palla a spicchi, tanto da aver ricoperto anche il ruolo di dirigente. È stato massaggiatore tra le più importanti dell’Orlandina e della Cestistica Messina in Serie B negli anni ’80, poi in Serie B femminile con la Pallacanestro 2000, ancora la Pallacanestro Messina in Serie A, per alcuni anni, ed è stato dirigente-collaboratore della Mia Basket in serie C negli anni più recenti.

In suo ricordo anche le parole della presidente della Fip Sicilia Cristina Correnti: “È un momento veramente molto triste e sono veramente commossa per la perdita di Santo, una persona perbene e una perdita avvenuta in maniera così tragica. L’intero movimento cestistico messinese lo ricorda davvero con tanto affetto. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.

Così sui suoi social invece Bruno Donia, dirigente della Basket School Messina: “Ciao Santo Pellegrino, perdiamo tutti un amico, un uomo buono e saggio, segnato già da una grande tragedia e che ha vissuto da quel momento in poi una vita dedita a crescere e dare sostegno a due splendidi ragazzi Dario e Nino. Ragazzi che tante soddisfazioni gli hanno dato. E di cui privatamente mi aveva più volte confessato di quanto ne fosse fiero per i percorsi che erano riusciti a compiere. Tanti i momenti spensierati in quella palestra di Ponte Schiavo. Tanti momenti conviviali e aneddoti che mi hai raccontato sul passato dello sport e sulle tue tante avventure. Resti nel cuore di tantissime generazioni di messinesi”.

