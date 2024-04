“Il Monumento ai caduti è stato ripulito, stop agli incivili”

Il sindaco Basile annuncia l'intervento in meno di 24 ore in piazza Unione Europea

MESSINA – “In meno di 24 ore abbiamo ripulito dalle imbrattature il Monumento ai caduti in piazza Unione Europea. Non la daremo mai vinta agli incivili”. Il sindaco di Messina Federico Basile annuncia che è stato completato il lavoro di pulizia alla vigilia della cerimonia del 25 aprile.

Aveva commentato a caldo lo stesso primo cittadino: “Davvero non capisco quale sia il senso. Una ragazzata? No, questo vuol dire non amare la propria città. Non possiamo darla vinta agli incivili che vogliono ridurre la città uno schifo. Non ci sono commenti da fare. Non siete più bravi o intelligenti degli altri. Siete gente senza rispetto”.

