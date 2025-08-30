Il Motoclub d’epoca Sicilia celebra gli 80 anni di Pippo Caminiti, il decano dei vespisti

Festa a Merì per il vespista più anziano dell'associazione

MERI’ – Una serata speciale, ricca di passione e amicizia, ha animato ieri sera un locale di Merì. Il Motoclub d’epoca Sicilia ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi membri più illustri e amati: il signor Pippo Caminiti, che ha tagliato il traguardo degli ottant’anni.

Conosciuto e stimato da tutti come il vespista più anziano dell’associazione, Pippo Caminiti è una vera e propria icona per la sua dedizione e il suo inesauribile entusiasmo per i motori d’epoca. L’atmosfera della festa era pervasa da un’aria di grande affetto e riconoscenza, con decine di soci e amici che si sono riuniti per celebrare non solo il compleanno, ma anche un simbolo di longevità e passione che non conosce età.



Il Motoclub d’epoca Sicilia, da sempre impegnato a preservare la storia dei veicoli a due ruote, ha voluto onorare Pippo, un piccolo ma significativo gesto per ringraziarlo di tutti questi anni di condivisione e di chilometri percorsi insieme. Il presidente del club, Roberto Scibilia, nel suo discorso ha sottolineato come la storia di Pippo Caminiti sia un esempio per tutti, una dimostrazione che la passione per le due ruote può durare una vita intera.



La serata si è conclusa tra brindisi, racconti di vecchie avventure e l’immancabile torta, decorata con un’immagine del festeggiato in sella alla sua amata Vespa. Una festa che rimarrà nel cuore di tutti i presenti, a testimonianza di quanto l’amore per i motori d’epoca sappia creare legami forti e indissolubili.