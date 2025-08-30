 Il Motoclub d'epoca Sicilia celebra gli 80 anni di Pippo Caminiti, il decano dei vespisti

Il Motoclub d’epoca Sicilia celebra gli 80 anni di Pippo Caminiti, il decano dei vespisti

Redazione

Il Motoclub d’epoca Sicilia celebra gli 80 anni di Pippo Caminiti, il decano dei vespisti

sabato 30 Agosto 2025 - 14:00

Festa a Merì per il vespista più anziano dell'associazione

MERI’ – Una serata speciale, ricca di passione e amicizia, ha animato ieri sera un locale di Merì. Il Motoclub d’epoca Sicilia ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi membri più illustri e amati: il signor Pippo Caminiti, che ha tagliato il traguardo degli ottant’anni.
Conosciuto e stimato da tutti come il vespista più anziano dell’associazione, Pippo Caminiti è una vera e propria icona per la sua dedizione e il suo inesauribile entusiasmo per i motori d’epoca. L’atmosfera della festa era pervasa da un’aria di grande affetto e riconoscenza, con decine di soci e amici che si sono riuniti per celebrare non solo il compleanno, ma anche un simbolo di longevità e passione che non conosce età.

Il Motoclub d’epoca Sicilia, da sempre impegnato a preservare la storia dei veicoli a due ruote, ha voluto onorare Pippo, un piccolo ma significativo gesto per ringraziarlo di tutti questi anni di condivisione e di chilometri percorsi insieme. Il presidente del club, Roberto Scibilia, nel suo discorso ha sottolineato come la storia di Pippo Caminiti sia un esempio per tutti, una dimostrazione che la passione per le due ruote può durare una vita intera.

La serata si è conclusa tra brindisi, racconti di vecchie avventure e l’immancabile torta, decorata con un’immagine del festeggiato in sella alla sua amata Vespa. Una festa che rimarrà nel cuore di tutti i presenti, a testimonianza di quanto l’amore per i motori d’epoca sappia creare legami forti e indissolubili.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Schifani “Stimo Tardino, con Salvini non è successo nulla”. E su una eventuale ricandidatura: “Il mio lavoro ha bisogno di continuità”
“In un mare di sogni” per i ragazzi speciali del Centro Autismo di Nizza
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED