Il Museo di Savoca cambia volto, "coniugherà mondo popolare e arti contemporanee" - Tempostretto

Nasce il Sama, Savoca Museum of Arts. Il direttore Cavallaro: "Cambio di rotta per potenziare la struttura"

SAVOCA – Il museo comunale di Savoca cambia volto, mettendo insieme cultura popolare e arti moderne, e si proietta come polo attrattivo per i turisti. “SA.M.A.”, Savoca Museum of Arts – Museo delle Arti di Savoca, sarà il raccordo tra l’idea iniziale di museo delle arti popolari con una più moderna concezione di istituzione culturale che coinvolga anche le arti contemporanee.

“Da un anno abbiamo avviato un percorso culturale e di divulgazione che vede il nostro Museo come riferimento per tutti coloro che vogliono conoscere la storia savocese e coniugare il mondo popolare con quello contemporaneo – dichiara il sindaco di Savoca, Massimo Stracuzzi – il nostro intento è quello di rendere la sede ancor più accessibile grazie anche al recente finanziamento ottenuto che ci permetterà di abbattere ogni tipi di barriera, anche visiva ed uditiva, per porre il Savoca Museum of Arts punto focale del turismo accessibile”.

“Il museo rappresenta un polo culturale di primaria importanza – specifica l’assessore alla Cultura Sergio Trimarchi – sia per il suo patrimonio culturale ed etnoantropologico sia per le iniziative artistiche di carattere contemporaneo. Grazie ai nuovi finanziamenti si punterà ancor più a valorizzare la sua vocazione internazionale”.

Un ruolo importante in questo percorso è svolto dal direttore, Diego Cavallaro che, da un anno, ha potenziato le attività museali, con costanza, impegno e molta inventiva. “Era necessario – spiega – un cambio di rotta al fine di allineare il museo agli standard minimi che si richiedono in un struttura come la nostra: biglietteria, climatizzazione, accessibilità per tutti, percorso espositivo ragionato, audioguida multilingua, esperienze realmente immersive che coinvolgeranno i visitatori nella storia di questo importante borgo e uno spazio per eventi, mostre e conferenze. In un anno di mandato, l’impegno è stato univoco sia da parte dell’amministrazione comunale che di tutti i dipendenti che hanno partecipato attivamente nel potenziare le attività museali, raggiungendo i traguardi che ci eravamo prefissati”.