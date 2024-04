Il museo regionale “Maria Accascina”: il nome è ora ufficiale

Non più Mume. Ieri la cerimonia d'intitolazione a Messina, alla presenza dell'assessore regionale Scarpinato

MESSINA – Ieri sera la cerimonia. Il Museo regionale di Messina è ufficialmente di nuovo intitolato a Maria Accascina, autorevole storica dell’arte e direttrice del museo dal 1949 al 1963, a cui si deve la sua rinascita dopo il terremoto del 1908. La cerimonia d’intitolazione si è svolta alla presenza dell’assessore regionale ai Beni culturali e l’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. Al suo fianco, il direttore del Museo Orazio Micali.

Nel corso della cerimonia, la professoressa Concetta Di Natale ha tenuto una lectio magistralis su Maria Accascina, figura di riferimento nella storia dell’arte italiana. “Un doveroso omaggio a una donna tenace e instancabile”, ha commentato l’assessore Scarpinato, “che ha trasformato il Museo di Messina in uno dei più importanti d’Italia”.

Il direttore Micali ha aggiunto: “L’intitolazione a Maria Accascina è un passo importante nel percorso di crescita del Museo, che si impegna a essere sempre più aperto e accogliente per la cittadinanza”.

Sabato 6 aprile alle 21, “La tenacia di Maria” renderà omaggio alla figura di Accascina. Lo spettacolo, con la regia di Giovanni Maria Currò e Mauro Failla e l’interpretazione di Mariapia Rizzo, è gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti (prenotazione al numero 3888110618).

Chi era Maria Accascina e il suo rapporto speciale con Messina

“Nel panorama della storia, critica e tutela dell’arte del Novecento un posto di rilievo occupa Maria Accascina (Napoli, 1898 – Palermo, 1979), storica dell’arte proveniente dalla scuola di Adolfo Venturi, che ha ricoperto importanti ruoli tecnico-scientifici nell’ambito dell’amministrazione delle ‘belle arti’. La sua notorietà è in particolare legata ai suoi studi sull’oreficeria e sulle arti decorative siciliane, grazie all’instancabile attività di Maria Concetta Di Natale che ha portato avanti i suoi studi e ha ideato e promosso in suo onore un Convegno internazionale nel 2006 e, subito dopo, la nascita di un Osservatorio delle arti decorative in Italia, tuttora pienamente operativo.

Il contributo pioneristico di Maria Accascina ha riguardato anche il campo della museologia e offre numerosi spunti per riflessioni sul “sistema delle arti” del secolo scorso” (fonte Università di Macerata).

Speciale il suo rapporto con Messina. “Una pioniera e un grande punto di riferimento. Con il mio assessorato, è stato iniziato l’iter per intitolare il museo messinese a Maria Accascina. Lei è stata una delle prime donne direttrici di museo e fu a capo proprio di quello di Messina dal 1949 al 1963”, aveva già messo in evidenza l’assessore regionale Scarpinato. In passato, nel 2010, il museo era già stato intestato ad Accascina. Poi, per anni, si è chiamato MuMe.

