Natale a Messina, dall’8 dicembre oltre 300 eventi su tutto il territorio

Presentato il programma. Basile: "Mi auguro che i messinesi vivano la città in ogni sua zona, perché non tutti la conoscono"

MESSINA – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Messina. “Vogliamo portare il Natale in tutto il territorio, che è molto vasto e fatto di tante realtà – ha detto il sindaco Federico Basile -. Mi auguro che i messinesi vivano la città in ogni sua zona, perché non tutti la conoscono. L’assessora Cannata e l’assessore Finocchiaro hanno lavorato giorno e notte per creare un calendario ricco che possa permettere a tutti di vivere il Natale in maniera serena. Si partirà l’8 dicembre con l’accensione degli alberi, da Palazzo Zanca a Piazza Cairoli passando per le altre piazze. Ci saranno i villaggi di Natale e tante iniziative. Abbiamo cercato di creare ambienti calorosi con l’aiuto delle società partecipate di Messina. Torna l’allestimento delle ville comunali, ci sarà l’Atm con gli autobus natalizi, oltre 300 eventi sparsi su tutto il territorio”.

“La partecipazione in città è tanta ed è tale dal portarci a esaminare oltre 300 progetti – aggiunge l’assessore Massimo Finocchiaro -. Chi non è stato scelto deve capire che bisogna contingentare risorse ed energie, non è stato affatto facile scegliere. A tutte le nostre energie si aggiunge il bando periferie che porterà ad altre 200 iniziative, circa 30 a Municipalità, con i 500mila euro che il ministero dà direttamente alle associazioni. A breve gli uffici ci forniranno l’elenco completo. Per i grandi eventi ci saranno Arisa, Clementino con la sua band e in apertura di concerto l’emergente Sté. Poi ci sarà Tutti pazzi per Rds coadiuvati dai dj messinesi e da Radio Zenith. A Piazza Cairoli ci sarà un palco dedicato a tutti, con musica e spettacoli di ogni tipo in orari consoni alle famiglie, dal primo pomeriggio in poi”.

L’assessora Liana Cannata spiega che “oltre 90 alberi sono stati messi a disposizione di Messina Servizi per i villaggi. Pensate che Milano si vanta di averne 27, noi qualcuno in più. Ci saranno tante attività nelle ville, ci sarà il villaggio di Babbo Natale a Massa San Giorgio, ci saranno iniziative e luminarie, arricchendo ancora di luci la città. Ci saranno installazioni tridimensionali. Avremo l’opportunità di avere materiali riciclati e riutilizzati che arricchiranno l’isola pedonale del viale San Martino e Piazza Cairoli”.

