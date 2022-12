Il Natale a Piazza Cairoli è (quasi) finito: mercatino chiuso e stand smontati - Tempostretto

Le casupole che hanno ospitato hobbisti, prodotti tipici e associazioni lasciano spazio alla piazza vuota. Restano, dall'altra parte, albero e giostre

MESSINA – Era previsto e così è stato. Nessuna proroga per il mercatino di Piazza Cairoli, che saluta la città dopo un discreto successo tra i cittadini messinesi. La parte a valle della piazza ha ospitato dallo scorso 8 dicembre hobbisti provenienti da ogni parte della provincia (e non solo), ma anche prodotti tipici e associazioni. Come previsto, però, è arrivato il momento dei saluti. Gli stand vengono smontati e parti di albero di Natale e decorazioni attendono di essere raccolte.

Restano le giostre e l’albero

Al di là del primo weekend di piogge, il meteo clemente ha aiutato gli espositori, con il mercatino diventato quasi un epicentro per gli incontri e lo scambio d’auguri. Ma non è più tempo di regalini e come già deciso, Piazza Cairoli si svuota. Almeno per metà, perché dall’altra parte i bambini continuano ad animarla giocando su giostre e trenino, che ancora proseguiranno la propria attività fino a gennaio.

