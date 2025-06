Il Palio cittadino di S. Teresa taglia il traguardo delle 25 edizioni

Sabato la cerimonia di inaugurazione. Sette squadre si contenderanno il trofeo misurandosi su oltre 50 attività. Il 12 luglio concerto dei Queen of Bulsara

S. TERESA – Sabato 21 giugno S. Teresa di Riva si prepara a celebrare un traguardo straordinario: l’inaugurazione della 25ª edizione del Palio Cittadino “Santa Maria del Carmelo”. Quella che nacque nel lontano 1994 come una kermesse ludico-sportiva per dare il via all’estate jonica, è oggi un evento consolidato che scandisce il ritmo della comunità santateresina, unendo generazioni e quartieri in una sana e appassionata competizione.

Quest’anno ai nastri di partenza ci sono oltre 400 partecipanti divisi in sette squadre : Barracca, Boccavento, Centro, Ciumaredda, Portosalvo, Sacra Famiglia e Sirena.

L’organizzazione di questa imponente manifestazione è affidata all’A.S.D. Mercury, che opera in stretta collaborazione con il parroco don Ettore Sentimentale, rettore del santuario dedicato alla Patrona di S. Teresa.

Un programma ricco di sorprese

Il programma di quest’anno è più che mai ricco, con circa 50 attività programmate che spaziano dalle tradizionali discipline sportive a giochi più innovativi, pensati per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Una delle novità più attese di questa 25ª edizione è senza dubbio il “Palio Express”. I giocatori senza soldi e cellulare verranno lasciati in un paese della Sicilia e con la loro capacità di adattarsi dovranno fare rientro a Santa Teresa di Riva.

Il concerto dei Queen of Bulsara

Il 12 luglio, in piazza Madonna del Carmelo, arriveranno i Queen of Bulsara, una delle tribute band italiane più accreditate e l’unica band del Sud Italia ufficialmente riconosciuta dagli organi legati ai Queen. Un concerto che promette di ripercorrere le emozioni dei brani intramontabili della leggendaria band britannica, regalando al pubblico una serata indimenticabile e chiudendo in bellezza la parte clou delle celebrazioni.



L’importanza di questa manifestazione è riconosciuta anche dal Comune di S. Teresa di Riva, che ha concesso il suo patrocinio. Il sindaco Danilo Lo Giudice e l’assessore Ernesto Sigillo hanno sempre lavorato in sinergia con gli organizzatori, contribuendo in modo significativo ad alzare la qualità e il prestigio del Palio. Un supporto fondamentale non solo per la parte logistica e organizzativa, ma anche per il riconoscimento del valore sociale e culturale dell’evento, che ogni anno porta vitalità e fermento nella cittadina jonica.