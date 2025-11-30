 Il Papardo di Messina al Forum Risk Management di Arezzo

Redazione

domenica 30 Novembre 2025 - 16:23

In primo piano il futuro del sistema sanitario nazionale con la riorganizzazione dei servizi territoriali

“L’A.O. Papardo presente al Forum Risk Management di Arezzo per affrontare le sfide che stanno di fronte alla sanità italiana e condividere proposte per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale rendendolo più efficace ed efficiente. Il Forum – come dichiara la dr.ssa Barbara Calabrò, responsabile del Rischio Clinico- è stato un evento utile per il confronto e la condivisione di strategie tra tutti gli attori del Sistema
Sanitario. L’abbiamo vissuto come un vero e proprio laboratorio di idee e soluzioni concrete
per la sanità italiana”. Lo comunica la stessa azienda ospedaliera.
“Il Forum cade in un momento decisivo per il futuro del sistema sanitario italiano, con la riforma in corso sulla riorganizzazione dei servizi territoriali – dalle case della salute agli ospedali di comunità – e la discussione parlamentare sulla legge di bilancio. Tra i temi trattati: telemedicina, intelligenza artificiale, sanità di prossimità, medicina del territorio, innovazione e nuovi modelli organizzativi”.
“La salute ha un importante valore per la persona, per la comunità, per lo sviluppo economico e la coesione sociale – dichiara Vasco Giannotti, presidente del Forum Risk Management in Sanità -. Occorre che la sanità torni al centro dell’agenda politica con un nuovo patto costituente per la riforma e il rilancio del Sistema sanitario nazionale, capace di promuovere una responsabilità solidale e collettiva, per garantire equità di accesso alle cure e all’assistenza nonchè il superamento delle disugualianze”.

