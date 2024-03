La segnalazione

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ecco cosa succede, spesso, nel parcheggio adiacente alla scuola Gaetano Martino, frequentata da docenti e genitori degli studenti. È utilizzato da sconosciuti come una sorta di discarica abusiva. Peccato, il parcheggio era stato pulito da poco dal Comune. Possibile che non ci siano soluzioni a questo annoso problema? Telecamere, ad esempio? La spazzatura in terra, oltre a offrire uno spettacolo indecoroso, è pericolosa e fonte di sporcizia”.