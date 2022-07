Il Parco urbano di Malvagna intitolato al maresciallo dell'esercito Vincenzo Aramis - Tempostretto

Dopo un iter di quasi 3 anni, e grazie alla collaborazione dell'associazione Avidot

MALVAGNA – Il Parco urbano che sorge in contrada Silvia, a Malvagna, è stato intitolato alla memoria del maresciallo dell’esercito italiano Vincenzo Aramis, “vittima del dovere” così come sancito dal decreto del ministero della Difesa. Dopo un iter di quasi 3 anni, e grazie alla collaborazione dell’associazione Avidot, presieduta dal maresciallo D’Angelo ed alla costante sinergia tra gli uffici comunali e quelli della prefettura di Messina, si è celebrata la solenne cerimonia all’insegna della sobrietà e del rispetto verso le Istituzioni, con particolare ringraziamento a tutte quelle persone che, quotidianamente, lavorano per la difesa e la tutela dei diritti individuali nel mondo. Tante le autorità civili e militari che hanno presenziato all’evento e che, accanto ai familiari, hanno reso speciale e toccante la giornata a ricordo del compianto Maresciallo Aramis.

La soddisfazione del sindaco e della comunità

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato il sindaco di Malvagna, Nino Panebianco – per la riuscita di questa importante giornata, alla quale, compatibilmente coi tempi burocratici e coi rallentamenti da Covid, siamo riusciti ad arrivare, ricordando la memoria del nostro concittadino, caduto per la Patria e nell’espletamento delle proprie funzioni. Siamo vicini alla famiglia Aramis in questo momento, così come lo siamo alla grande famiglia dell’ Esercito italiano che, quotidianamente, si spende nei propri compiti di Istituto, salvaguardia delle libere Istituzioni repubblicane e della difesa della Patria”. Presenti alla manifestazione, i familiari, il sindaco, la Giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale e a tanti cittadini intervenuti ed una fitta schiera di autorità civili, militari e religiose. Tra questi il maresciallo D’Angelo (presidente dell’Avidot – Associazione vittime del dovere e del terrorismo), il tenente colonnello Bonaccorso in rappresentanza della Brigata Aosta di Messina unitamente a tanti sott’ufficiali della medesima Brigata, la Banda Musicale della Brigata Aosta, il parlamentare nazionale Carmelo Lo Monte, il parroco della Parrocchia di Malvagna Daniele Torrisi, il comandante della stazione dei carabinieri di Malvagna, il Corpo di Polizia municipale di Malvagna, la Sezione dell’Associazione azionale carabinieri di Gaggi e Taormina. Presenti anche tanti amministratori dei comuni della vallata.