Il Pd: “Il ponte sullo Stretto resta un miraggio elettorale”

Partecipazione Dem, con il segretario Hyerace e le presidenti Martino e Li Calzi, al corteo no ponte di ieri a Messina. "Amministrazione Basile in silenzio"

MESSINA – “Alla manifestazione contro il Ponte sullo Stretto, presente con una delegazione numerosa e rappresentativa il Partito democratico. Insieme ai tanti attivisti, rappresentanti del Pd e al segretario provinciale messinese dem, Armando Hyerace, anche la presidente dell’assemblea provinciale Valentina Martino e la Presidente regionale Pd Cleo Li Calzi. Il Ponte sullo Stretto resta un miraggio elettorale che, da anni, sottrae risorse fondamentali allo sviluppo reale di Messina, Sicilia e Calabria”. Così la nota del Pd dopo il corteo no ponte.

Mettono in evidenza gli esponenti Dem: “Nel frattempo, investimenti cruciali sono stati bloccati o definanziati, come il rinnovo della flotta navale per l’attraversamento dello Stretto. Messina paga un prezzo altissimo in termini di mobilità e infrastrutture ferme, vittima di una promessa faraonica che rallenta ogni progresso concreto”.

“L’amministrazione Basile tradisce i cittadini con il suo silenzio”

Aggiunge il segretario provinciale Hyerace: “Sul fronte politico, l’amministrazione locale si dimostra silente al limite del paradosso, in netto contrasto con la presunta leadership urlata per anni dall’ex sindaco. Oggi, sembra evidente l’intenzione di consegnare senza alcuna resistenza la città a logiche di potere e alleanze di comodo, ignorando le reali esigenze dei cittadini per inseguire opportunismi elettorali. Questo tradimento è inaccettabile: chi governa deve tutelare tutta la comunità, non svendere Messina.

“E poco conta che ci si faccia promotori di istanze zonali: è chiaro che la questione del Ponte non riguarda una singola zona, sia essa Contesse o un’altra ma l’intera città. Non esiste alcun “punto giusto” per un’opera sbagliata che devasterebbe Messina senza portare benefici concreti”, conclude Hyerace.

Articoli correlati