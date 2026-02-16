Messina. Smart parking: stalli sotto esame per garantire il controllo digitale

Gli interventi di manutenzione riguarderanno i sensori e la rete di monitoraggio della sosta in centro

MESSINA – Il sistema di “Smart Parking” di Messina entra in una fase di manutenzione tecnica. Via libera a una serie di interventi per garantire la piena efficienza della rete di controllo degli stalli su strada nel centro urbano. Le operazioni, previste tra oggi e il 6 marzo, si concentreranno sul ripristino e sull’aggiornamento delle componenti tecnologiche che permettono il monitoraggio digitale dei parcheggi.

Il cuore tecnologico degli stalli

Il fulcro dei lavori riguarda la manutenzione del sistema di rilevamento della sosta. Questi interventi sono necessari per assicurare che i sensori posizionati sul manto stradale comunichino correttamente la disponibilità del posto in tempo reale. Le attività tecniche prevedono la verifica dell’hardware installato a terra, l’eventuale sostituzione di dispositivi non perfettamente funzionanti e il controllo della rete di trasmissione dati che collega ogni singolo stallo alla centrale operativa e alle applicazioni utilizzate dagli utenti.

Per permettere ai tecnici di operare direttamente sulla superficie degli stalli e sui dispositivi integrati, è fondamentale che le aree siano completamente sgombre da auto, motivo per cui è stata disposta la rimozione coatta nei tratti interessati dal cronoprogramma.

Ripristino della segnaletica e sicurezza

Oltre alla componente elettronica, la manutenzione prevede il controllo della segnaletica orizzontale e verticale connessa al sistema smart. La numerazione e la delimitazione degli stalli non è sempre visibile ed è necessario che corrisponda ai dati rilevati dai sensori per evitare errori nel sistema di controllo.