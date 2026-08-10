Il Pd: “Messina è Cateno De Luca? Dietro gli slogan c’è una città in crisi”

Il Partito democratico all'attacco del leader di ScN: "Dopo 8 anni di monocolore Messina resta in fondo alle classifiche". La replica di Lo Giudice: "I messinesi hanno risposto nelle urne"

MESSINA – “Messina è Cateno De Luca. È lo slogan scelto da De Luca per lanciare la sua campagna elettorale per le regionali. Ma se davvero “Messina è Cateno De Luca”, allora bisogna assumersi anche la responsabilità dei risultati di otto anni di governo monocolore. E i numeri raccontano una città che continua a fare i conti con fragilità profonde: oltre il 40% dei contribuenti dichiara meno di 15 mila euro l’anno, la disoccupazione è al 14,6%, 28 giovani su 100 tra i 15 e i 29 anni non studiano né lavorano. E Messina resta in fondo alle classifiche sulla qualità della vita per bambini, giovani e anziani. Poi c’è la città di tutti i giorni. Perché dietro gli slogan c’è la Messina reale, ed è su quella che si misura chi governa”. Il Partito democratico – Federazione provinciale va all’attacco di Cateno De Luca, capo politico di Sud chiama Nord.

“Messina non può essere utilizzata come il trampolino per la campagna elettorale di qualcuno”

Scrive il Pd sulla sua pagina Facebook, con tanto di card anti-De Luca: “Una città non è il suo leader, non è il suo sindaco e non può essere utilizzata come il trampolino per la campagna elettorale di qualcuno. Messina non è qualcuno. Messina non è proprietà di qualcuno. Messina è dei messinesi”.

La replica di Lo Giudice: “Il Pd di Messina si liberi dalla sindrome di Cateno De Luca, i messinesi hanno già risposto nelle urne”

A rispondere è Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud Chiama Nord: “Il Partito democratico di Messina non ha neanche il pudore di tacere. Dopo otto anni trascorsi a raccontare una città sull’orlo del baratro, dovrebbe quantomeno interrogarsi sul perché, puntualmente, siano proprio i messinesi a smentire questa narrazione nelle urne. Nonostante i risultati elettorali del Pd a Messina abbiano toccato livelli minimi e nonostante i cittadini continuino a premiare l’azione amministrativa portata avanti in questi anni da De Luca prima e Basile dopo, il gruppo dirigente democratico continua a riproporre lo stesso copione: attaccare Cateno De Luca, qualunque sia l’argomento del giorno. Se “Messina è Cateno De Luca” dà così tanto fastidio, forse il problema non è lo slogan. Il problema è che quel rapporto politico con la città è stato costruito sul campo e sottoposto più volte al giudizio degli elettori. E il giudizio degli elettori, piaccia o meno al Pd, è stato inequivocabile”.

“Ci sono malumori nei dem messinesi per un possibile accordo regionale? Problema interno al Pd”

Continua Lo Giudice: “Se poi dietro questa improvvisa escalation di attacchi si nascondono malumori rispetto alle prospettive politiche regionali e alla possibilità di costruire un dialogo tra Cateno De Luca e le forze della sinistra, allora si tratta di un problema tutto interno al Partito democratico. Lo affrontino nelle loro sedi e chiariscano quale linea intendono seguire, senza utilizzare Messina come terreno di regolamento dei conti. Il Pd messinese dovrebbe finalmente liberarsi dalla sindrome di Cateno De Luca. Perché continuare a parlare ossessivamente di lui non cancellerà né i risultati amministrativi né, soprattutto, quelli elettorali. La politica dovrebbe confrontarsi sui fatti. e sulle proposte. E se il Pd vuole davvero capire cosa pensano i messinesi di questi otto anni, invece di affidarsi alle card sui social può partire da un dato molto semplice: il voto dei cittadini”.

Nelle foto De Luca e il segretario provinciale del Pd Armando Hyerace.

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