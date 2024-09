Il Pd verso il congresso a Messina, cercasi segretario provinciale

Parte il percorso per eleggere i vari organismi e "rilanciare il Partito democatico" nel territorio

MESSINA – “Parte ufficialmente l’ultimo tratto di un percorso congressuale atteso da tutti gli iscritti

e militanti del Partito democratico di Messina. Un percorso per dare al partito un nuovo gruppo dirigente in grado di affrontare con rinnovata credibilità e determinazione tutte le sfide future ed essere promotore di un progetto politico di rilancio del capoluogo e di tutto il territorio provinciale”. Questi gli obiettivi del Pd, che deve eleggere il segretario provinciale e i vari organismi. Dopo la lunga pausa per la tornata elettorale delle europee, è ripreso l’iter congressuale del Partito democratico di Messina che dovrà essere completato entro il 31 ottobre 2024.

I nomi in campo, per la segreteria provinciale, salvo sorprese, sono sempre quelli di Armando Hyerace, segretario del circolo in centro a Messina e vicino al presidente dimissionario dell’assemblea dem Antonio Saitta, e Domenico Siracusano. Quest’ultimo ex Articolo Uno. Entrambi fanno parte del coordinamento provinciale.

Nelle scorse settimane la commissione di garanzia ha certificato la platea congressuale e la commissione per il congresso ha definito le date per la presentazione delle candidature per la carica di segretario/a provinciale e per gli organismi provinciali.

Le tappe del congresso provinciale



Questo il calendario:

Domenica 22 settembre 2024 h 20.00 scadenza termine presentazione candidature;

Giovedì 24 settembre 2024 termine ultimo per la commissione per il congresso per

realizzare la verifica delle documentazioni pervenute:

realizzare la verifica delle documentazioni pervenute: dal 28 di settembre al 20 di ottobre 2024 il periodo per lo svolgimento delle assemblee di

circolo;

circolo; da venerdì 25 a domenica 27 del mese di ottobre, le date individuate per lo svolgimento

dell’assemblea provinciale congressuale.

Questo calendario verrà comunicato ai circoli ed in forma pubblica al fine di avvisare tutti gli

iscritti della provincia di Messina.

È stata attivata una mail (congressomessina2024@gmail.com) per le eventuali richieste di

informazione, la stessa mail è abilitata sia per le comunicazioni ufficiali, sia per la ricezione formale

delle candidature.



Articoli correlati