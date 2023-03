Il Pescara di Zeman sfida il Messina. Raciti: "Serve determinazione e lucidità" - Tempostretto

I precedenti in casa, di vent'anni fa, sorridono al Messina. All'andata sconfitta di misura a Pescara, ora entrambe le formazioni hanno cambiato allenatore

MESSINA – Il Pescara, terza forza del girone C di Lega Pro, sbarca domani (mercoledì, ndr) a Messina da avversario dei biancoscudati. Sulla panchina siederà Zdenek Zeman, che in estate era nei pensieri della proprietà peloritana per allenare la squadra, ma la panchina poi è andata a Gaetano Auteri. Il boemo ha allenato il Messina nella stagione 1988-1989 e recentemente è tornato per la terza volta sulla panchina degli abruzzesi; dove nell’ultima esperienza ha fatto esplodere in Serie B i talenti Verratti, Insigne e Immobile, protagonisti poi della nazionale campione d’Europa con Mancini due estati fa.

Rimanendo però alla Serie C va detto che la mossa della società pescarese, di cambiare allenatore ad una squadra comunque che viaggia tranquillamente in zona playoff, è probabilmente per dare un’identità diversa proprio in vista degli spareggi promozione. La speranza in casa Pescara è di ripetere l’exploit del Palermo nello scorso anno che fu promosso in B ai playoff. Quanto al Messina invece l’obiettivo è salvarsi e la formazione di Raciti viene da una sconfitta e un pareggio che hanno lasciato un po’ di amarezza. Per la 32ª di campionato sarà orfana di Fofana in una settimana fitta che li vedrà nuovamente impegnati fuori casa domenica contro il Potenza.

“Non possiamo permetterci di avere timore e paura – dichiara mister Raciti alla vigilia – dobbiamo giocarla in modo aperto per cercare di fare risultato pieno che comunque ci serve per l’obiettivo salvezza. Bisogna recuperare le forze e mettere in campo tutto quello che abbiamo. Il Pescara ha attrezzato una squadra per fare campionato pari con Catanzaro e Crotone, ora ha un valore aggiunto in panchina, al momento è un po’ attardato ma il valore assoluto dei giocatori non si discute. Servirà un Messina determinato che deve far vedere grinta durante la fase di non possesso e lucidità in quella di possesso”.

Il nuovo Pescara di Zeman

Formazione diversa per Zeman da quella di Alberto Colombo che ha allenato la squadre per 29 partite del campionato in corso. L’allenatore brianzolo si schierava con un 4-3-2-1, mentre Zeman non rinuncia al suo tridente e al classico, per lui, 4-3-3. Sin dalla prima uscita contro la Juve Stabia in casa, match terminato 2-2, e poi nella vittoria esterna contro la Gelbison, superata 1-2 ad Agropoli. Fin qui, anche se è ancora poco per giudicare, 4 gol fatti e 3 subiti in pieno stile Zeman, le sue squadre segnano ma subiscono, secondo la filosofia che basta fare un gol in più rispetto agli avversari per vincere.

Gli undici scelti nella prima trasferta di Zeman, ultima di campionato per il Pescara, sono stati: Plizzarri tra i pali; linea difensiva composta da Crescenzi, Brosco, Mesik e Milani; Mora, Palmiero e Rafia a centrocampo. Nel tridente offensivo alle ali Delle Monache, diciottenne lanciato a sorpresa tra i titolari, e Merola con Vergani punta centrale. Il giocatore fin qui più pericoloso degli abruzzesi è stato l’argentino Lescano che ha segnato 12 gol in stagione.

Precedenti tra Messina e Pescara

All’andata finì 1-0 per i locali che andarono a segno con la rete di Vergani alla mezz’ora del primo tempo. Per ritrovare un precedente a Messina bisogna tornare indietro alla Serie B della stagione 2003/2004 quando le due squadre si affrontarono all’andata a Messina, punteggio finale 2-2, e al ritorno vittoria esterna dei giallorossi (1-2). Sempre in casa, sempre in quella stagione, il primo turno di Coppa Italia, ad agosto 2003, in cui il Messina si impose tra le mura amiche per 2-0.

