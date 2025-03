Il Ponte e l’acqua: ai cantieri servono 67 litri al secondo, si punta a 3 pozzi da 160 litri

La Stretto di Messina ha spiegato il suo piano in commissione: i numeri e gli interventi studiati dagli ingegneri

MESSINA – Il Ponte sullo Stretto “non ruberà l’acqua ai messinesi”. Lo hanno affermato gli ingegneri Gioacchino Lucangeli e Daniele Scammacca, della società Stretto di Messina, intervenuti in Consiglio comunale ieri mattina durante la commissione Ponte presieduta da Pippo Trischitta. Il tema è duplice e per Messina è cruciale: da una parte l’avvio dei cantieri, che dipende dall’approvazione del Cipess e per il quale gli ingegneri hanno dimostrato assoluta fiducia; dall’altra l’acqua che serve ai cantieri stessi per poter lavorare, in una terra che ha sete, ogni estate (e ogni anno) sempre di più.

Dalle slide proiettate in aula dai due ingegneri emergono alcuni dati: “La disponibilità idrica della Città di Messina, considerando tutte le fonti di approvvigionamento e al lordo delle perdite, è pari a circa 1.000-1.200 l/s a fronte di un fabbisogno di circa 1.050 l/s. Per le attività di cantiere saranno necessari al massimo 67 l/s, pari a circa il 7% della disponibilità idrica”. Stretto di Messina spa ha spiegato di aver studiato la situazione anche tenendo conto dell’emergenza idrica della scorsa estate e di aver analizzato soluzioni che recepiscono “le esigenze del territorio e tengono conto del Piano d’Ambito dell’ATI Messina”. E poi “lo studio svolto e le relative determinazioni sono state trasmesse al MASE il 12 settembre 2024”.

Dai pozzi ai serbatoi

Da qui le soluzioni previste, con “l’integrazione delle risorse idriche lungo la fascia ionica” e il “collegamento esterno tra i serbatoi Montesanto-Tremonti-Torre Faro”. Opere che passano da altri interventi previsti nel piano d’ambito come l’efficientamento della rete o “l’interconnessione dei sistemi di approvvigionamento idrico e integrazione risorse idropotabili”.

Gli interventi

Ma cosa significa integrare le risorse idriche lungo la fascia ionica? La Stretto di Messina spa ha spiegato: “Gli interventi previsti, con riferimento alle problematiche connesse all’alimentazione delle aree di cantiere in esame, possono essere così riassunte: realizzazione di n° 3 campi pozzi lungo la dorsale ionica in corrispondenza delle depressioni generate delle fiumare dei torrenti Pagliara, Savoca e Porto Salvo, incluse stazioni di sollevamento e prementi per l’immissione delle acque nell’acquedotto Fiumefreddo; derivazione surplus acque potabili rilasciate dalla centrale idroelettrica Alcantara 2; eventuale realizzazione di un booster in linea per convogliare le maggiori portate sull’acquedotto Fiumefreddo, che passerebbe da un max di 1000 l/s ad un max di 1100 l/s, sebbene distribuiti lungo il percorso”.

Le tempistiche

Dai tre pozzi si andrebbero a trovare circa 160 litri d’acqua al secondo: 25 dal torrente Pagliara, 45 dal torrente Savoca e 95 dall’ultimo, quello di Forza D’Agrò. Il collegamento esterno tra i serbatoi Montesanto, Tremonti e Torre Faro, invece, prevede “la realizzazione di circa 6,5 km di condotta DN 700, tra i serbatoi Montesanto-Tremonti” e “a realizzazione di circa 11 km di adduttore DN 500, tra i serbatoi Tremonti-Torre Faro”. La tempistica di realizzazione eventuale è di circa 15 mesi. E nel frattempo? Lo ha spiegato anche l’ingegnere Gioacchino Lucangeli in commissione Ponte ed è scritto anche nei documenti della società: “Per i primi 15 mesi, durante i quali verrà realizzato l’intervento della soluzione 1, essendo minimo il fabbisogno per i cantieri, l’approvvigionamento avverrà con autobotti o mediante l’acquisto del surplus dall’Alcantara”.