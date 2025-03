Il Ponte in attesa del Cipess. Scammacca: “Sono certo che inizieremo nel 2025”

L'ingegnere della Stretto di Messina stima in due mesi i tempi necessari per il via libera, prossimo passaggio l'invio dell'informativa all'Ue

“I tempi non dipendono solo da noi ma l’approvazione del Cipess dovrebbe arrivare in un paio di mesi, sono certo che potremo iniziare nel 2025”.

Così l’ing. Daniele Scammacca, della società Stretto di Messina, in Commissione Ponte.

“Dopo il parere favorevole ministeriale – prosegue – è necessario informare l’Unione Europea, visto che tre siti hanno un impatto notevole con la realizzazione dell’opera. Stiamo inviando l’informativa, come prevede la procedura”.

Trasporti via mare

Poi una serie di argomenti già sviscerati più volte. “Si farà un pontile a Torre Faro per limitare il traffico su gomma. Gran parte di quello che viene scavato sarà trasportato a Villafranca via mare. In attesa di realizzazione del pontile, il traffico su gomma sarà controllato, non sarà in ore di punta né in strade con limitazioni di carico. Le due arterie più interessate saranno la Strada Panoramica e l’autostrada Messina – Palermo. Per due o tre mesi avremo picchi di 30 o 40 veicoli all’ora, poi si diminuirà fino a 10 o 15”.

Infine il programma dell’avvio dei lavori. “All’indomani della ratifica del Cipess, da parte della Corte dei Conti, inizieremo con la risoluzione delle interferenze, acquisizione immobili e bonifica bellica. Poi gli imbocchi delle gallerie, i collegamenti stradali e ferroviari e solo nell’ultima fase il ponte vero e proprio”.