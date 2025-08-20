 Il ponte e l'impatto dei cantieri, "la Stretto di Messina al fianco del sindaco"

Redazione

mercoledì 20 Agosto 2025 - 08:35

L'ingegnere Lucangeli, della società, ha partecipato al tavolo tecnico a Palazzo Zanca. "Condividiamo l'impostazione dell'amministrazione"

MESSINA – “Con il prossimo avvio dei lavori, il nostro primario impegno è minimizzare ogni impatto dei cantieri sul territorio. Territorio che sarà concretamente preparato a ospitare i cantieri del ponte grazie all’esecuzione delle prestazioni anticipate.Stretto di Messina da sempre è al fianco dell’amministrazione, con l’obiettivo di mantenere un costante dialogo e confronto con la città e consentire al governo del territorio di portare avanti le scelte strategiche pianificate, unitamente all’inserimento del ponte sul territorio al fine di valorizzarne al massimo le opportunità. In occasione del tavolo tecnico permanente, convocato dal sindaco Basile, abbiamo condiviso l’impostazione dell’amministrazione comunale e nello specifico dei suoi principali esponenti”. Così l’ingegnere Gioacchino Lucangeli, responsabile Alta sorveglianza progettazione stradale ed espropri per la società Stretto di Messina, che ha partecipato ieri all’incontro a Palazzo Zanca.

“Nell’ambito del Tavolo, è stata ribadita l’importanza della collaborazione costante con ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati e rappresentanti degli altri enti territoriali. In questo quadro è risultata fondamentale la programmazione di tavoli tecnici su argomenti specifici, per i quali saranno coinvolti tutti i principali realizzatori dell’opera, con l’obiettivo di dare immediata valutazione e attuazione operativa delle istanze”, conclude l’ingegnere.

