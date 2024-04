“Il ponte un incubatore d’incubi, sugli espropri propaganda”

L'iniziativa a Palazzo Zanca di "Invece del ponte": "Un'opera dannosa per Messina e senza copertura finanziaria. Siamo studiando la battaglia legale punto per punto"

MESSINA – Più che una conferenza stampa, un’assemblea pubblica per dire “no” al ponte. Un’affollatissima iniziativa, nel Salone delle bandiere di Palazzo Zanca, del comitato “Invece del ponte”. Si sono alternati, con Elio Conti Nibali e Laura Giuffrida a introdurre e coordinare, l’economista Guido Signorino, l’ingegnere Sergio De Cola e l’avvocato Carmelo Briguglio, legale di molti espropriandi.

Se Laura Giuffrida ha definito “il ponte un incubatore d’incubi, altro che sogni”, Elio Conti Nibali ha evidenziato l’importanza d’osteggiare “un’opera costosa e dannosa. I tavoli d’interessi a Roma non ci interessano. Chi ha ruoli politici sappia che non può farsi rappresentanti di mendicanti. Qua c’è una comunità di cittadini con la schiena dritta”. E ha aggiunto Signorino: “Ci fanno credere, compresa la boutade sugli espropri, che sia cosa fatta. Abbiamo uno spazio minimo, come cittadini, e ce lo prenderemo tutto, con le nostre osservazioni, per fare una battaglia legale. Entrando nel merito delle cose, dimostreremo che il ponte è incompatibile con gli interessi della città e con lo sviluppo”.

L’ex assessore e vicesindaco ha lamentato “la mancanza di trasparenza sul progetto. Un progetto che non ha copertura finanziaria e che è antieconomico. Sul piano tecnico De Cola, da ingegnere, e Briguglio, da avvocato, sono pronti a confutare le tesi pro ponte. Io, sul piano costi/benefici, ho grandi perplessità sull’opera, vecchia di cent’anni e non spendibile per il territorio”.

