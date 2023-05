Il premio #NonCiFermaNessuno allo studente di Unime Abdul Raouf Mastan - Tempostretto

Si è svolta la settima tappa della campagna sociale con Luca Abete. Interventi del rettore Cuzzocrea e dell'allenatrice Bertolini

MESSINA – Il premio #NonCiFermaNessuno, nato per valorizzare storie di resilienza, consegnato a Abdul Raouf Mastan, studente di Unime al quinto anno di Medicina e Chirurgia. Ed è stata pure annunciata la raccolta di alimenti con 10 mila pasti donati, grazie anche al contributo degli studenti dell’Università di Messina. Si è svolta lunedì 8 maggio, con Luca Abete (nella foto in basso con Mastan e il rettore), volto noto di “Striscia la notizia” e promotore della campagna sociale, la settima tappa del tour #NonCiFermaNessuno presso l’Università di Messina. “La campagna motivazionale ha l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani ad affrontare i momenti difficili che il percorso universitario e di vita pone”, spiegano gli organizzatori.

Ha messo in evidenza il rettore Salvatore Cuzzocrea, presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane: “Luca ci ha messo la faccia e i valori del suo format sono gli stessi della nostra Università. La nostra attenzione è totalmente rivolta agli studenti ai quali sento di dire: non permettete a nessuno di togliervi il diritto di sognare”.

Ogni tappa prevede la presenza di ospiti che condividono i valori della campagna sociale. In collegamento, il ct della nazionale femminile di calcio, Milena Bertolini (nella foto), che ha sottolineato la forza necessaria per superare ostacoli e pregiudizi: “Quando ho cominciato mi vestivo da maschio e mi tagliavo i capelli cortissimi per poter giocare a calcio ma, nonostante le difficoltà, la passione mi ha sempre spinta a non arrendermi. Ecco, non arrendetevi mai e combattete la paura con l’azione”.

La foto in evidenza è tratta dalla pagina Facebook dell’iniziativa.