Il presidente Alaimo non parla, il Messina rinvia la conferenza stampa

La causa è un attacco febbrile che ha colpito il numero uno di Acr

MESSINA- In casa Messina si vive un clima di incertezza. Saltata la scadenza di lunedì sera sui contributi, che porterà ad una penalizzazione in classifica, la squadra, rimasta sorpresa e spiazzata, ha comunque fatto quadrato e chiesto maggior chiarezza in una conferenza stampa convocata in poche ore martedì a cui erano presenti anche il direttore sportivo Roma e l’allenatore Banchieri. Il messaggio è stato: noi continuiamo a dare tutto in campo e la società faccia la sua parte fuori.

La società in realtà aveva già convocato, per questa mattina, una conferenza stampa con il presidente Alaimo che immaginiamo avrebbe chiarito come erano andati i fatti. Questa mattina però dall’ufficio stampa del Messina è arrivato il seguente messaggio: “La conferenza in programma questa mattina è stata rinviata a causa di un attacco febbrile che ha colpito il presidente. La conferenza si terrà non appena il presidente si sarà ristabilito”. Quindi la società non parlerà oggi e resta soltanto la nota di Aad Invest Group di ieri mattina in cui si parlava di “un ritardo dovuto a problemi amministrativi” e quindi si rassicurava la piazza sulla stabilità finanziaria del club.

Articoli correlati