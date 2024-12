Il presidente Mattarella inaugurerà a Messina l’anno accademico

La più alta carica dello Stato sarà in città il 22 gennaio per l'evento di UniMe

MESSINA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Messina. La più alta carica dello Stato inaugurerà l’anno accademico di UniMe, con una prolusione, al fianco della rettrice Giovanna Spatari. L’appuntamento è il prossimo 22 gennaio.

L’appello no ponte al presidente della Repubblica

Proprio in questi giorni il movimento no ponte ha scritto a Mattarella. Il motivo della petizione? “La richiesta che non venga mai meno il pieno rispetto dei principi e valori costituzionali da parte di chi in questi mesi sta forzando le regole. Sta forzando regole e tempi giuridici e politici pur di arrivare entro l’anno all’approvazione del progetto del ponte sullo Stretto”.

