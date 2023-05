Il professore Letterio Morgante socio onorario della Società scientifica Parkinson - Tempostretto

Per alcuni anni è stato membro del consiglio direttivo e vice-presidente nazionale, ora è in pensione

Nel corso del congresso della società scientifica Parkinson e Disordini del Movimento (Limpe/Dismov) che si è tenuto a Padova dal 4 al 6 maggio 2023, il prof. Letterio Morgante è stato nominato socio onorario della stessa società in riconoscimento per l’attività svolta come socio e negli organi direttivi nel corso dei suoi quasi 50 anni di iscrizione.

Letterio Morgante, iscritto all’Ordine dei Medici di Messina dal 1975, è stato professore di Neurologia presso l’Università di Messina e attualmente è in pensione dal 2016.

E’ Stato Membro del consiglio direttivo della Limpe (Lega italiana contro la malattia di Parkinson, le malattie extrapiramidali e le demenze dal 2004 al 2009. Vicepresidente Limpe dal 2006 al 2009, membro del consiglio direttivo dell’associazione Dismov Sin dal 2004 al 2005 e revisore dei conti Limpe dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. E’ autore di 281 lavori scientifici tra pubblicazioni in extenso e abstract di comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali la maggior parte relative a studi sulla malattia di Parkinson e i disordini del movimento.