Il professore Cesare De Gregorio presidente dell’associazione dei cardiologi

Il professore del Policlinico di Messina alla guida dell'Ance - Cardiologia del territorio

Il professore Cesare De Gregorio, del Policlinico di Messina, alla guida dell’Ance – Cardiologia del territorio- ente del Terzo Settore. “Una delle società scientifiche di settore più antica d’Italia, con sede a Roma in via Dora 2. L’Ance nasce nel 1978 per venire incontro alle esigenze di categoria dei medici specialisti in cardiologia, ma non solo, e anche dei colleghi di medicina generale cultori della materia, che negli anni Ottanta avevano l’esigenza di condividere progetti e operatività al difuori dall’ospedale ma sempre in contatto con i suoi operatori sanitari”, mette in evidenza l’associazione.

Cardiologo e medico dello sport, De Gregorio è professore associato di Malattie dell’apparato cardiovascolare, del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale del Policlinico di Messina.

“Oggi, la società raccoglie le esigenze della popolazione sia nel fabbisogno generico di salute, sia

nel momento della dimissione ospedaliera, laddove i pazienti necessitano di estrema attenzione per

evitare recidive di malattia. I nostri colleghi si offrono come tramite all’interno dei complessi percorsi diagnostico-terapeutico- assistenziali che interessano numerose malattie cardiovascolari ed internistiche, assicurando la prevenzione primaria e secondaria nell’ottica della good medical practice, oltre che la gestione della complessità nelle categorie più fragili, come gli anziani”, fa sapere De Gregorio.

“Le attività scientifiche e i progetti sono molteplici ed apprezzati in tutto il territorio nazionale.

La solida esperienza clinica coniugata all’indole scientifico-culturale rendono l’Ance capace di

trasformarsi e adattarsi ai rapidi cambiamenti della società e della sanità, proponendosi con idee

innovative e propositive, nel solco della modernità tecnologica”, conclude il docente.