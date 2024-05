Isole pedonali e Ztl, il Pums approvato in commissione: la palla passa al consiglio comunale

Con 9 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti, il piano su cui si è discusso per settimane passa

MESSINA – Il Pums passa in Consiglio comunale. Nella seduta congiunta della prima e della sesta commissione consiliare, rispettivamente presiedute da Salvatore Papa e Giuseppe Busà, il Piano urbano della mobilità sostenibile è stato approvato con 9 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti.

Nelle scorse settimane c’erano state diverse discussioni in aula sul Pums, soprattutto riguardo alla pedonalizzazione di alcune zone (come la discussa isola nel tratto del Viale San Martino tra Villa Dante e il Viale Europa) o le modifiche alla viabilità nella zona nord in vista dei possibili cantieri del Ponte e in zona sud, dove tiene banco da decenni la questione relativa allo svincolo di Zafferia per il centro commerciale.