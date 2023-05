Il Quartetto d’Archi della Scala incanta la platea dei “Concerti al Santuario” - Tempostretto

Si è chiusa con una standing ovation la decima edizione della rassegna a S. Teresa di Riva

S. TERESA – Standing ovation e pubblico in piedi per applaudire lo straordinario concerto del Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala di Milano domenica scorsa al Santuario del Carmine di Santa Teresa di Riva. Il concerto ha archiviato l’edizione numero 10 dei “Concerti al Santuario”, importante manifestazione organizzata dall’Associazione Amici della Musica “Libera Accademia Musicale” e divenuta punto di riferimento e di eccellenza nell’intero comprensorio.

Alla magistrale e coinvolgente esecuzione del Quartetto n.4 op. 18 di Beethoven ha fatto seguito un intercalare di arie dalla trascrizione di Melchiori del Rigoletto di Giuseppe Verdi; le celebri pagine, eseguite dalla prime parti dell’orchestra del tempio dell’opera per eccellenza (Francesco Manara e Daniele Pascoletti violini, Simonide Braconi viola e Massimo Polidori violoncello), hanno letteralmente immerso il numerosissimo pubblico che gremiva il santuario in un’idilliaca atmosfera di teatro dove i quattro strumenti ad arco non hanno per nulla fatto notare l’assenza delle voci dei protagonisti.

