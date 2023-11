Il Rally di Taormina darà spettacolo, cinque prove speciali tra monti e mare - Tempostretto

La gara messinese è in programma il 9 e 10 dicembre, partenza e arrivo in Piazza Vittorio Emanuele

TAORMINA – Il Rally di Taormina e Rally di Taormina Legend partiranno ed arriveranno nel cuore della capitale siciliana del turismo. sarà la Piazza Vittorio Emanuele, inizio da Porta Messina dell’omonimo corso, via centrale della perla dello Jonio, la sede stabilita dell’inizio e del traguardo della competizione. Decisione concordata grazie al proficuo dialogo tra gli organizzatori di New Tubomark Rally Team e l’Amministrazione Comunale con a capo il primo cittadino On. Cateno De Luca.

Il percorso di gara si snoda su un percorso da sempre teatro di memorabili sfide. Un tracciato da 210,31 Km sulla riviera jonica, che è garanzia di alta spettacolarità ed elevato agonismo, pronto ad immergere pubblico ed equipaggi in una territorio ricco di meraviglie. Savoca, dove si trova il traguardo della prova che parte dalla località Misserio, con i suoi 9,25 Km, è tra i Borghi più belli d’Italia, il suggestivo centro arroccato sulle falde della montagna conquista per fascino, tradizione, storia ed eno gastronomia. La disponibilità del primo Cittadino Massimo Stracuzzi e dell’intera Amministrazione, ha reso possibile il completamento di un percorso di gara che per il suo appeal attrae pubblico e piloti.

Il programma del Rally di Taormina

Ad aprire le sfide, sabato 9 pomeriggio dopo lo start da Taormina, sarà la prova Casalvecchio – Scifì. Due passaggi sugli 11,60 Km tra le due località ed un tratto di strada decisamente impegnativo e spettacolare. Primo passaggio alle ore 15 e secondo alle 21.54. Gli organizzatori d’accordo con le Amministrazioni dei due centri, hanno optato per offrire grande spettacolo con la luce del giorno ed anche con l’ausilio dei fari supplementari sulle auto, con una quasi nulla incidenza sulla viabilità locale del fine settimana.

Traguardo ancora in Piazza Vittorio Emanuele a partire dalle 17 di domenica 10 dicembre. Rally di Taormina è da sempre sinonimo di accese sfide all’insegna della promozione del territorio.

