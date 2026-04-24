Il Reggio Calabria Street Food Fest entra nel vivo, inizia un weekend tra gusto e divertimento

Redazionale

Entra nel vivo il Reggio Calabria Street Food Fest. Dopo il taglio del nastro del 22 aprile e i primi show cooking, sta per cominciare un weekend all’insegna del gusto e del divertimento. E il lungomare “Italo Falcomatà” si conferma cornice ideale per un evento che celebra la cucina italiana, da quest’anno patrimonio Unesco, mettendo in risalto l’arte del cibo da strada e le bellezze dei territori: dallo Stretto alla provincia reggina. In questi primi due giorni in tanti hanno già gustato le specialità proposte compiendo un viaggio tra le 48 casette che quest’anno compongono il villaggio gastronomico. Dal dolce al salato, dalla tradizione all’innovazione. Sapori e colori che mettono d’accordo tutti: grandi e piccini.

Particolarmente apprezzati gli show cooking. Ieri, a deliziare il palato dei settanta ospiti dell’elegante area attrezzata da Gran Mirci, tre rinomati chef e due maestri gelatieri. Alle 19 ai fornelli Martina Dodeci e Rushan Xhafaj del ristorante Demenna S. Marco D’Alunzio (Me), con il loro sgombro scottato, gjize, latticello di yogurt e “scavuna”. Un piatto elegante e intraprendente, accompagnato dal vino dell’azienda agricola Altomonte. Poi è toccato al gelato “Scilla e Cariddi” conquistare i presenti. Una creazione del maestro Vincenzo Pennestrì della gelateria Sottozero di Reggio Calabria che ha unito il gusto del cioccolato bianco alle fragranze del bergamotto, con la deliziosa guarnizione di olio evo e croccante di pistacchi. Bis alle 21. A cucinare e spiegare passo passo il suo piatto è stato lo chef Giuseppe Raciti, una stella Michelin, direttamente dal ristorante Zash di Riposto (Catania). Raciti ha offerto una specialità dedicata direttamente allo Street Food: “Il mio uovo croccante, omaggio a Reggio”. Un trionfo di sapori regalato dalla cipolla rossa, dal caciocavallo silano e dalla storica coppia nduja e bergamotto. Sapori esaltati dal vino dell’azienda agricola Caccamo. E per dessert un “dialogo” tra Etna e Nebrodi. Il maestro Giuseppe Arena ha stupito con “Due anime in un sorbetto”, sorbetto di arancia rossa Val di Catania e nocciola Argimusco. Tra le fasi di preparazione e il successivo assaggio dei piatti, lo show ha dato spazio anche a un dibattito sul mondo food e non solo. A dialogare con la giornalista Valeria Zingale, il sindaco facente funzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, Saro Gugliotta, presidente Associbo, l’esperto di Turismo Filippo Grasso, Benny Bonaffini vicepresidente Fiepet Confesercenti, il giornalista di Gazzetta del Sud Salvatore De Maria, l’agente assicurativo Antonio Alfarone, Simone Marafioti, responsabile commerciale della cantina Caccamo e Antonino Altomonte (Cantina Altomonte). Poi le premiazioni alla presenza dell’amministratore di Eventivamente, Alberto Palella.

Non potevano mancare la grande musica e gli spettacoli che hanno reso ancora più effervescente l’atmosfera fin dalla mattina allietata dalla selezione musicale “Cotti e suonati” di Alfredo Reni. Ancora applausi per la Compagnia Joculares mentre la live band Rocco al Quadrato e il dj set di Massimo Trunfio hanno fatto scatenare i presenti, tra un morso e l’altro alle tante specialità dello Street Food Fest, attentissimo anche alle esigenze di chi è intollerante a glutine e lattosio.

Il Reggio Calabria Street Food Fest, ideato e organizzato da Eventivamente, promuove il cibo di strada di qualità, ma è anche un attrattore per fare conoscere le tradizioni e il patrimonio culturale reggino, divenendo un’incisiva azione di marketing territoriale. Giornalisti e food blogger di tutta Italia stanno partecipando ai press tour organizzati per valorizzare le aziende locali specializzate nella produzione di vino, olio e formaggi e far scoprire le località di interesse storico e culturale della città metropolitana di Reggio Calabria con il suo brand territoriale “Animautentica”.

Il programma di oggi, venerdì 24 aprile:

Ore 11.30 – 15.30 Alfredo Reni “Cotti e suonati”

Ore 18.30 Compagnia Joculares con gli spettacoli: “Ci vuole Calma” e “Aether”

Ore 18.30 – 20.00 Selezione musicale di sottofondo a cura di Alfredo Reni

Ore 18.30 – 21.00 Compagnia Joculares “I Trampolieri “

Ore 19.30 Repliche spettacoli Compagnia Joculares

Ore 20.00 Dj set Claudio Polimeni

Ore 21.30 Live Band Gli Approssimativi

Ore 23.30 – 01.00 Dj set Claudio Polimeni

Show Cooking:

ore 19

· Filippo Cogliandro, ristorante L’A Gourmet L’Accademia (RC) – Antonello E Francesco Fragomeni, gelateria Fragomeni (RC)

· Piatto proposto: Carnaroli di Sibari 30 mesi, cavolo viola e salsa allo zafferano di Motta San Giovanni. Vino: Azienda Vinicola Tramontana

· Dessert: gelato Mango e bergamotto

ore 21

· Chef Antonio Battaglia, ristorante Alta Fiumara Resort & Spa Cannitello-Villa San Giovanni (Rc) – Mirco Errigo, Mirco gelateria di Reggio Calabria

· Piatto proposto: Kebab di pesce spada con melanzane alla brace. Vino: Azienda Agricola Brancati

· Dessert: sorbetto mirtillo nero, sambuco e limone

Gli orari di apertura del Villaggio gastronomico

· Venerdì 24 aprile: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

· Sabato 25 aprile: dalle 13 all’1

· Domenica 26 aprile: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking

· 23-24-25-26 aprile: alle 19 e alle 21