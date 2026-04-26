Giarre – Messana chiude la stagione 2025-2026 di Eccellenza Sicilia

Oggi la sfida finale ed è tempo di bilanci per la squadra di Cosimini

Il girone B di Eccellenza Sicilia giunge al capolinea con l’ultimo atto di questa stagione 2025-2026, che vedrà la Messana impegnata in trasferta contro il Giarre oggi dalle 16:30.

Stagione dai due volti per la formazione giallorossa, consolidatasi tra le migliori cinque del campionato nella prima metà, detenendo in più archi di tempo anche il maggior numero di reti segnate, per poi ottenere una media punti nettamente minore a partire dall’esonero di Giuseppe Cosimini. Al termine del mandato di Antonio Venuto, la squadra ha ripreso a mettere in difficoltà le difese avversarie grazie al ritorno del tecnico milazzese, peraltro fortemente richiesto dai tifosi, ma nemmeno questo episodio è bastato per consentire alla Messana di accedere ai playoff, essendo state decisive le sconfitte nei due scontri diretti consecutivi contro Mazzarrone e Atletico Catania Viagrande, subite non senza polemiche.

Malgrado il rammarico di dover rimandare l’obiettivo dell’approdo in Serie D alla prossima edizione, i giallorossi concluderanno ugualmente questo campionato nella parte alta della classifica e con uno dei migliori piazzamenti in sessant’anni di storia, il che non è scontato per una squadra fresca di promozione, né per un allenatore alla sua prima esperienza in quinta serie.

A tal proposito, Cosimini interviene con le seguenti dichiarazioni: «A prescindere da tutto, se valutiamo la Messana come neopromossa, ha ottenuto un bel risultato quest’anno. Se invece facciamo riferimento alle ambizioni che si avevano a inizio stagione, è come se avessimo svolto due campionati: uno nel girone d’andata, che ci ha visto come protagonisti assoluti, credo, dopo il Modica, e un altro nel girone di ritorno, che per tantissimi motivi è stato quasi un disastro. Per le ambizioni che avevamo è un peccato non essere arrivati ai playoff, ma ci sono società che prima di salire di categoria hanno fatto lunghi sacrifici, ad esempio il Modica stesso, che ha investito cinque anni per raggiungere questo obiettivo. Persino per piazze importanti come il Vittoria tuttora non è facile vincere un campionato. Tante cose che si sono susseguite hanno creato rammarico, è normale, ma per quanto mi riguarda, essendo al primo anno in questa categoria, mi ritengo più che soddisfatto per il lavoro svolto soprattutto nella prima parte della stagione. Bisogna sempre trarre gli aspetti positivi da ogni cosa e non ripetere gli errori commessi in precedenza.»

Per il Giarre, invece, raggiungere il miglior piazzamento possibile sarà molto di più che una semplice soddisfazione personale, dovendo salvarsi dalla retrocessione tramite i playout. Infatti, gli avversari si trovano attualmente a metà strada tra Acquedolcese e Palazzolo, che si affronteranno tra loro in contemporanea, dunque la speranza dei gialloblù è quella di superare la società dei Nebrodi in dodicesima posizione e guadagnarsi la possibilità di disputare lo spareggio in casa.

Pur non avendo iniziato al meglio il girone di ritorno, la squadra si è ripresa nelle ultime due giornate con due successi consecutivi contro Niscemi e Vittoria. Giocatori come Ankovic e Tornatore sono in grande spolvero, sia in termini di reti che di assist, mentre invece Salvatore Le Mura, perno del centrocampo, affronterà la Messana da ex della partita, essendo tornato a vestire la sua maglia attuale poco dopo l’inaspettato cambio sulla panchina giallorossa.

Nonostante la diversa situazione in classifica delle due formazioni coinvolte, Cosimini chiede ai suoi giocatori il massimo del loro impegno: «Sicuramente credo che le motivazioni faranno la differenza, noi cercheremo di onorare il campionato fino alla fine. Incontreremo un Giarre che dovrà stabilire che playout andrà a disputare e se in casa o in trasferta. Io credo che nel girone di ritorno abbia fatto bene soprattutto grazie al nuovo allenatore, Lo Vito, infatti vengono da due vittorie consecutive. Il Giarre annovera dei giocatori importanti, tra tutti nomino Le Mura perché ho avuto il piacere di allenarlo e credo che sia troppo forte per questa categoria, e poi anche Ankovic ha segnato tante reti in questa seconda metà, per cui questa squadra, se avesse iniziato così questo campionato, sicuramente avrebbe lottato per posizioni ben più alte.»

La partita sarà anche un’occasione per preparare la Messana in vista della stagione 2026-2027, che come ogni anno vedrà riconferme e movimenti di mercato, ma almeno per il momento non emergono notizie al riguardo e il tecnico non rivela dettagli su un’eventuale prosecuzione del rapporto professionale con la società: «Naturalmente i matrimoni si fanno in due. Intanto bisogna cercare di chiudere bene a Giarre, poi ci sarà tempo e modo di sedersi al tavolo con la società per capire quali saranno le ambizioni di entrambe le parti per la prossima stagione, ma ancora è presto.»

Non faranno parte dell’elenco dei convocati lo squalificato Biondo e gli infortunati Ferrara, Tricamo, Sciotto, Gargiulo e La Rosa. Cosimini ha scelto di portare con sé numerosi aggregati dalle giovanili, alcuni dei quali vedranno sicuramente il proprio debutto tra i grandi. Saranno infatti presenti il centrocampista Renato Fiumara e il portiere Emanuele Passari, rispettivamente classe 2009 e 2010.

Possibili diverse sorprese anche dal primo minuto. Davanti alla porta salvaguardata da Lussetti, potrebbero essere schierati uno o due under, come Bona e Mameli, insieme a un elemento di maggiore esperienza, che con ogni probabilità sarà Rizzo. Il centrocampista classe 2008 Marco Catalfamo, che nella scorsa annata ha contribuito alla vittoria del campionato di Promozione, ora si candida per esordire in Eccellenza da titolare al fianco di Pannitteri e Gazzè, mentre sulle fasce la scelta potrebbe ricadere su Fragapane e Bonasera. Il reparto d’attacco, invece, dovrebbe essere affidato ancora a Genovese e Cannavò.

Riccardo Giacoppo