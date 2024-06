Il ritorno di De Luca dopo la fase catartica: “Dalla batosta elettorale alla rinascita. Ai cambiamenti”

Venerdì Assemblea nazionale dei soci di Sud chiama Nord. Il leader del Movimento nonché sindaco di Taormina parlerà promette una significativa "virata". Sabato conferenza stampa

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Dopo un periodo di riposo e riflessione, Cateno De Luca, leader del movimento politico Sud Chiama Nord e sindaco di Taormina, è pronto a tornare. “È meraviglioso ritrovarsi”, esordisce, “la mia fase catartica sta per concludersi dopo la dura sconfitta elettorale alle europee”. Recentemente, De Luca ha affrontato una battaglia personale contro una polmonite acuta che lo ha costretto a un ricovero al Policlinico di Messina il 29 aprile scorso, nel pieno della competizione elettorale. “Questa esperienza mi ha cambiato, o forse mi ha svegliato”, riflette De Luca. Invita tutti a partecipare all’assemblea nazionale dei soci e dei sostenitori del partito, che si terrà venerdì 28 giugno alle 19,30 in piazza S. Pietro “a Fiumedinisi, luogo simbolico dove tutto ha avuto inizio. “Chi vuole capire e partecipare alla nuova fase, venga lì”, esorta.

L’assemblea nazionale dei soci

Il fine settimana sarà ricco di appuntamenti per Sud Chiama Nord. Laura Castelli, presidente del movimento, e Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale per la Sicilia, apriranno i lavori dell’assemblea nazionale dei soci. Il tema centrale sarà: “Quel che è stato e quel che sarà!”, con una relazione dettagliata di Cateno De Luca. Il leader ripercorrerà le tappe principali del movimento, analizzando i successi e le sfide affrontate, e delineando le strategie per il futuro.

L’incontro con i giornalisti

Gli interventi dei deputati di Sud Chiama Nord, dei sindaci e dei soci ambasciatori, nonché dei presidenti dei comitati locali, offriranno una panoramica completa e variegata delle attività del movimento. Il giorno successivo, sabato 29 giugno alle 9,30, De Luca terrà una conferenza stampa nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina. L’incontro con i giornalisti sarà un’occasione per fare il punto sulla situazione attuale del movimento e discutere delle risultanze dell’Assemblea nazionale dei soci.

Durante la conferenza stampa, De Luca esporrà i risultati ottenuti durante la campagna elettorale per le europee, analizzando le sfide affrontate e le prossime iniziative del movimento. Sarà anche l’occasione per rispondere alle domande dei giornalisti sulle future strategie di Sud Chiama Nord. Il ritorno di Cateno De Luca segna l’inizio di una nuova fase per Sud Chiama Nord, non senza interrogativi.