Il segreto della longevità? Zappare, parola di nonno Peppe - Tempostretto

Malvagna festeggia i 100 anni di Giuseppe Di Stefano

MALVAGNA – Cento candeline sono un evento eccezionale e tutta la comunità di Malvagna ha festeggiato nonno Giuseppe Di Stefano, il primo centenario del centro jonico. Al taglio della torta erano presenti i suoi nipoti e pronipoti e, a nome di tutta la comunità e dell’amministrazione comunale, il sindaco Nino Panebianco. In serata anche i fuochi d’artificio per tagliare il nastro del secolo.

Ai festeggiamenti anche i tanti amici di Giuseppe, arrivato alla sua bella età con una carica vitale non comune che gli permette di socializzare ancora e, perché no, corteggiare qualche bella donna. Ma soprattutto quando può nonno Peppe non manca all’appuntamento col suo orto, che conduce ancora con vigore.