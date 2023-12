Il sisma del 1908: un percorso della memoria per le vie di Messina - Tempostretto

Lo propone il Gruppo "Padre nostro... Padre di tutti" in occasione del 115esimo anniversario

MESSINA – 28 dicembre 1908-2023. In occasione del 115esimo anniversario del terremoto che ha colpito Messina, il Gruppo “Padre nostro … Padre di tutti” ha programmato due appuntamenti. In primo piano un’esperienza di cammino e di preghiera, per commemorare la tragedia che distrusse la città dello Stretto:

Mercoledì 27 dicembre, alle ore 10, presso il Cimitero monumentale, “si pregherà il Rosario in modo itinerante per ricordare i fratelli messinesi morti durante la catastrofe e tutti coloro che si sono mostrati solidali nell’aiuto concreto per la ricostruzione della città”.

Giovedì 28 dicembre, alle ore 10, on partenza da via Cesare Battisti, davanti al monumento “Regina Elena”, un percorso della “memoria” per le vie della nostra città, “per conoscere il passato e la cultura del nostro territorio e per riscoprire la nostra identità”, spiega il Gruppo.

