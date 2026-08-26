Pronto soccorso “sospeso” al Piemonte: Cisl Fp chiede chiarezza per i lavoratori

Il sindacato chiede un confronto immediato e trasparenza sulle procedure di ricollocazione del personale interessato

MESSINA – Non c’è soltanto l’aspetto emergenziale dietro la chiusura delle attività del pronto soccorso dell’ospedale Piemonte. La sospensione durerà fino all’11 ottobre e Cisl Fp Messina, in una nota a firma del segretario generale Giovanna Bicchieri, ha chiesto chiarimenti “non soltanto sul futuro organizzativo del servizio, ma anche sulle modalità con cui sarà gestito il personale”.

La sigla ha spiegato di aver già chiesto formalmente di “conoscere criteri, modalità e tempi della ricollocazione del personale interessato e di attivare il necessario confronto sindacale”. Ma a distanza di quasi una settimana, non è stato “ancora convocato il tavolo di confronto”. Il sindacato ha poi aggiunto: “A rendere ancora più delicata la situazione il futuro del personale precario che, proprio per la sua condizione di maggiore fragilità contrattuale, potrebbe trovarsi nella difficile posizione di dover scegliere tra accettare destinazioni informalmente prospettate o rischiare il proprio posto di lavoro. La ricollocazione del personale, infatti, deve avvenire attraverso procedure chiare, criteri trasparenti e regole uguali per tutti, nel rispetto del CCNL e delle prerogative sindacali”.

E ancora: “La Cisl Fp aveva già chiesto all’Amministrazione di tenere in considerazione la graduatoria di mobilità interna volontaria, nella quale i lavoratori hanno espresso le proprie preferenze, proprio per garantire una ricollocazione trasparente, oggettiva e imparziale. Per questo è necessario riportare immediatamente la questione dentro il corretto perimetro delle relazioni sindacali. Chiediamo all’Amministrazione di convocare immediatamente il tavolo di confronto e di chiarire formalmente quali procedure intenda adottare per la ricollocazione di tutto il personale interessato dalla chiusura temporanea del Pronto Soccorso e degli altri servizi”.

La sigla ha chiesto la convocazione entro due giorni dal ricevimento della richiesta. E nella nota ha concluso: “Tutelare i precari e i lavoratori tutti significa difendere il principio per il quale tutti i lavoratori devono essere trattati secondo regole trasparenti. Su questo la CISL FP non farà passi indietro. Purtroppo la confusione generata a livello mediatico e aziendale dalle sigle non firmatarie non aiuta. Temiamo anzi che a pagarne le spese possano essere i cittadini e le lavoratrici ed i lavoratori di Irccs Neurolesi Piemonte e di tutte le altre aziende sanitarie della nostra provincia. Di certo il rafforzamento dei pronto soccorso generali di tutti i servizi dell’emergenza urgenza, diagnostici, terapeutici e territoriali, avrebbe dovuto essere realizzato mediante l’assunzione straordinaria del personale dei vari profili professionali (infermieri, oss, tecnici di radiologia, ostetriche, personale di riabilitazione etc), in maniera omogenea nei pronto soccorsi di Asp Messina, Aou G. Martino e A/O Papardo, in relazione al numero di accessi quotidiani, previa valutazione del rischio clinico per il cambio di setting, nel rispetto del Dlgs 81/2008 e ove necessario attraverso la pubblicazione di un bando per la manifestazione d’interesse.

Su questo la CISL FP non farà passi indietro”.