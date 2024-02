Il Tc Junior festeggia i primi 30 anni e rilancia: “Nella zona jonica servono più impianti”

La società sportiva più longeva di S. Teresa ha festeggiato il primo trentennio di attività

S. TERESA – Il Tennis Club Junior di S.Teresa ha festeggiato i suoi primi 30 anni di attività con una serata conviviale alla quale hanno partecipato atleti, dirigenti e amici che da anni supportano, con passione ed entusiasmo, il percorso di quella che è la società sportiva più longeva della cittadina jonica. Oltre le “storiche” partecipazioni ai diversi campionati federali (serie C, serie D, D femminile e campionati giovanili), nel 2015 il Tc Junior ha avuto il via libera per l’apertura della tennis school autorizzata dalla Fit, dalla quale sono usciti diversi giovani giocatori, uno su tutti Alberto Carrolo che ha disputato diversi campionati di serie B nazionale in importanti società siciliane. Tra le attività svolte, sono state ricordate le cinque edizione della “Festa del Tennis”, organizzate in estate, e le ben 17 edizioni di “Bicicittà”. Prestigioso risultato è stato la partecipazione a tre progetti Erasmus Plus, attraverso bandi promossi dall’Unione Europea: due hanno avuto sede a S.Teresa nel 2018 e nel 2022 con 8 delegazioni di giovani provenienti da altrettanti Paesi europei.

Targhe ai soci più attivi

Nel corso della serata, il Tc Junior ha consegnato targhe ricordo a dirigenti e giocatori che da oltre dieci anni partecipano attivamente alla vita societaria: Franco Fazio, Bruno Brunetto, Ernesto Sepe, Alessandro Trimarchi, Angelo Casablanca, nonché all’assessore allo Sport di Savoca, Pippo Trimarchi, da sempre partecipe a molte iniziative della società. La programmazione dell’attività 2024 è ben avviata, con il desiderio espresso dalla società di fare sempre meglio in termini di qualità e quantità di risultati e di funzione etico sociale, scopo altrettanto importante per il club.

“Servono più impianti”

“La difficile situazione dell’impiantistica sportiva – hanno sottolineato i componenti del sodalizio – negli anni sicuramente ha reso problematica la gestione dell’attività federale e giovanile. A tal proposito l’auspicio è che i recenti trionfi in Coppa Davis ed agli Australian Open possano sensibilizzare le istituzioni comunali della riviera jonica ad una maggiore attenzione verso un sport che troppo spesso viene considerato come minore, anche se i numeri nazionali dicono ben altro. Quindi – concludono i soci del Tc Junior – occorrono più campi con superfici veloci e più servizi a disposizione di giocatori, tesserati ed appassionati”.