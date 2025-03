Il team hockey dell’UniMe pronta al riscatto nel campionato Under 20

Sabato in programma la quinta giornata del campionato Under 20, inizio ore 15 contro la Gs Raccomandata alla Cittadella Sportiva Universitaria

MESSINA – Dopo la sonora sconfitta incassata al Dusmet di Catania nell’ultima uscita, i grigio-azzurri dell’UniMe hanno subito la possibilità di rifarsi ospitando tra le mura amiche l’attuale fanalino di coda del Girone D. Attenzione che, però, la squadra di Giardini è reduce dalla vittoria a Ragusa per 4-2, risultato che dimostra che i ragazzi allenati da Mister Brunetto sono in grande ripresa e, sicuramente, vorranno trovare un nuovo risultato importante per smuovere la propria classifica. I messinesi, di contro, cercheranno punti pesanti per blindare la seconda posizione in graduatoria, approfittando anche del match del Dusmet tra Pol. Galatea e Ragusa.

“Finalmente torniamo a giocare in casa – questa l’analisi di coach Giacomo Spignolo – in una partita che ci serve certamente per riscattarci dopo la brutta prestazione del Dusmet. C’è tanta motivazione nel farlo da parte nostra, anche se sappiamo di dovere affrontare una gara con tante insidie tecniche e agonistiche. Siamo fortemente determinati nel volere rispondere presente dopo Catania, ripartendo dal nostro hockey e da ciò che abbiamo mostrato fino adesso. Abbiamo avuto una battuta di arresto, è vero, ma la nostra fiducia rimane alta e continuiamo a lavorare sodi cercando di migliorare quotidianamente e di imparare dagli errori. Credo che questa SSD UniMe sia pronta, tecnicamente e in termini di maturità, per mettere in campo le proprie qualità”.